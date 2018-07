Los taxistas siguen en huelga pese a la petición de responsabilidad del Gobierno

Actualizada 31/07/2018 a las 15:04

Los taxistas mantienen la huelga y las movilizaciones, que han vuelto a bloquear vías principales de ciudades como Madrid o Valencia, a pesar de las propuestas planteadas por el Ministerio de Fomento y de la petición de "responsabilidad" que el Gobierno ha trasladado al sector.



Unauto, la patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que se ha reunido hoy con responsables de Fomento, ha pedido al Ejecutivo que no ceda al "chantaje" de los taxistas.



De momento, en Madrid, el Paseo de la Castellana sigue tomado por miles de taxis, que protestan desde ayer ante la sede de Fomento y que sólo dejan abierto al tráfico un carril por sentido.



En Valencia, la calle Colón ha vuelto a quedar bloqueada desde primera hora de la mañana por las movilizaciones de los taxistas.



Desde Sevilla, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido "responsabilidad" a los taxistas y les ha recordado que "prestan un servicio público".



Ábalos ha dicho que confía en que la huelga pueda desconvocarse y ha hablado de "noticias esperanzadoras" tras la larga reunión de ayer con las asociaciones de taxistas.



"Es un intento serio y merecemos cierta confianza", ha señalado el titular de Fomento en referencia a las propuestas planteadas este lunes.



En la misma línea, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha subrayado que la propuesta de Fomento ha sido "muy meditada"



Sin embargo, Fedetaxi, la asociación mayoritaria, ha dejado claro que desconvocar las protestas en este momento es "irse a casa sin el problema solucionado", lo que supondría una "irresponsabilidad".



"El modelo no puede quedar en el aire o todo esto no habrá servido para nada, sólo para jugar con el tiempo y el dinero de nuestro sector. Quien ahora se plantee desmovilizarse estará traicionando a todos los taxistas de España", ha señalado Fedetaxi en un comunicado.



Horas antes, fuentes del colectivo de taxistas de Barcelona habían apuntado la posibilidad de conceder una 'tregua' al Ministerio de Fomento y desconvocar la huelga esta misma tarde, una opción que ha ido perdiendo fuerza.



El presidente de la Agrupación Taxi Companys, Luis López, ha explicado que la huelga se mantendrá "como mínimo" hasta mañana por la tarde, aunque hoy se someterá a la asamblea la fijación de unos servicios mínimos para atender urgencias sociales.



A la espera de algún acercamiento entre Fomento y el sector del taxi, el secretario de Estado de Infraestructuras se ha reunido este martes con representantes de las VTC.



Antes de la reunión, el presidente de Unauto, Eduardo Martín, ha lamentado la "debilidad" del Gobierno ante el sector del taxi y le ha pedido que no ceda a su "chantaje" y que impida los actos de violencia.



El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha cuestionado la posibilidad de traspasar a los ayuntamientos las competencias sobre las licencias VTC.



En su opinión, hace falta una solución "y no seis mil soluciones pequeñitas para cada ciudad".



En declaraciones a Antena 3, Maroto ha incidido en que "trocear" una competencia a veces significa debilitarla, aunque ha precisado que los alcaldes podrían introducir sus matices.



En la misma línea, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado una normativa "troceada" en diecisiete comunidades autónomas.



El responsable de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha expresado su respaldo al sector del taxi y le ha agradecido su lucha.



El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha reclamado al Gobierno que "se ponga a trabajar" y busque soluciones al conflicto, en vez de "echar balones fuera" y trasladar el problema a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos.



Desde Galicia, la conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, ha pedido al Ejecutivo un marco "claro y equilibrado" sobre las VTC antes de que se aborde la posible transferencia de competencias a las comunidades autónomas.

