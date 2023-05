Visado de oro: qué es, cómo se solicita y qué países de la UE lo conceden

Obtener el derecho a vivir y trabajar en otro país puede ser un proceso largo y difícil, pero no siempre es así para quienes tienen dinero para gastar. Ellos, como en todo, tienen mejores oportunidades.

Los solicitantes deben ser mayores de 18 años, no tener antecedentes penales y disponer de fondos suficientes para realizar la inversión requerida.

Un sistema en duda

En 2022, la Comisión Europea pidió a los gobiernos de la UE que dejaran de vender la ciudadanía a los inversores.Bruselas también pidió a los países que comprobaran si las personas sancionadas a causa de la guerra tenían un pasaporte dorado o un visado expedido por ellos.

En el pasado, la UE también ha afirmado que este tipo de planes suponen un riesgo para la seguridad, la transparencia y los valores que sustentan el proyecto de la Unión Europea.Un sistema así "plantearía riesgos en materia de seguridad, blanqueo de dinero, evasión fiscal, financiación del terrorismo, corrupción e infiltración de la delincuencia organizada, y sería incompatible con las normas de la UE", advierte en un informe.

En febrero de 2022, el gobierno del Reino Unido suprimió su sistema de visados de oro, que permitía a los extranjeros ricos establecerse en el país a cambio de traer consigo parte de su fortuna. La decisión de poner fin a este sistema se enmarca en la lucha contra el dinero negro procedente de Rusia.

En febrero de 2023, Irlanda también suprimió su plan de visados de oro -el Programa para Inmigrantes Inversores-, que ofrecía la residencia irlandesa a cambio de una donación de 500.000 euros o una inversión anual de un millón de euros en el país durante tres años.

En esa misma época, el Primer Ministro de Portugal, António Costa, anunció que el país iba a poner fin a su lucrativo régimen de residencia por inversión para atajar la especulación con los precios de la propiedad y el alquiler. Hasta ahora, los extranjeros podían comprar una propiedad o invertir parte de su patrimonio en el país -lo que se conoce como inversiones por transferencia de capital- a cambio de la residencia.Entre enero y agosto de 2022, el programa aportó al país casi 398 millones de euros.

Para mantener el estatus de residente, antes sólo había que permanecer en Portugal unos siete días al año. Sin embargo, a partir de ahora estos visados sólo se renovarán para quienes utilicen su propiedad como residencia permanente o la alquilen a largo plazo.

¿Qué países de la UE siguen ofreciendo visados dorados y cuáles son los requisitos?

España

España puso en marcha su programa de Residencia por Inversión en 2013. También concede la residencia a los extranjeros y sus familias que inviertan en propiedades inmobiliarias en el país.

Se requiere una inversión de 500.000 euros en bienes inmuebles para obtener el visado de oro, que da derecho a vivir, trabajar y estudiar en España. Aunque esta cifra es bastante más alta que la inversión mínima de Portugal, hay menos restricciones en cuanto a la propiedad que se puede comprar.

No es de extrañar pues que las grandes fortunas venezolanas vayan a la "caza" de inmuebles de lujo en España. La Golden Visa es uno de los motivos que incitan a las compras, aunque no el principal, ya que la gran mayoría de ellos cuentan congracias a antepasados españoles o no pasan largas temporadas residiendo en España, por lo que no necesitan el visado de oro para operar dentro de nuestras fronteras.