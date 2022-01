Flurona: qué es y qué relación tiene con la covid

¿Ha llegado un nuevo virus a visitarnos? La noticia sobre Flurona ha encendido las alarmas. Pero lejos de ser una novedad, esta noticia únicamente nos revela algo que ya conocíamos: es posible la infección con más de un virus respiratorio de forma simultánea. La noticia sobre la infección de una mujer embarazada en Israel con lo que parece una nueva afección bautizadaha encendido las alarmas. Pero lejos de ser una novedad, esta noticia únicamente nos revela algo que ya conocíamos: es posible la infección con más de un virus respiratorio de forma simultánea.

En este caso, de la gripe (flu) y la covid (corona). Lo normal es que los virus respiratorios no se den combinados, como ya se vio cuando el invierno pasado la gripe pasó a un segundo plano por la fuerte implantación del virus de la covid. Pero esto no significa que no sea posible y, ya existen algunos casos confirmados a este respecto.

infectada por coronavirus así como por gripe B y por otros cuatro patógenos más (agentes infecciosos)”. En Navarra, por ejemplo, ya se diagnosticó una doble infección al inicio de la pandemia . En aquel caso se hablaba de que “La paciente presenta un cuadro de neumonía y, según las autoridades sanitarias, se encuentray por otros cuatro patógenos más (agentes infecciosos)”.

En definitiva, debe quedar claro que la flurona no es una recombinación de virus, sino una coinfección. Algo posible, aunque no muy común, y que no debe causar mayor alarma entre la población. De hecho, según explican expertos sanitarios en La Voz de Galicia, no solo se han dado ya casos de infección mista de covid y gripe, también se han visto casos “con covid-19 y el virus respiratorio sincitial, el que provoca la bronquiolitis en los niños”.

EL CASO ISRAELÍ

La recién bautizada como flurona, esta doble infección de gripe y coronavirus, ha tenido como protagonista en Israel a una mujer embarazada no vacunada, que ha dado a luz en el Hospital de Beilinson. La paciente ha mostrado síntomas leves, aunque no estaba inmunizada. El Ministerio de Sanidad de Israel estudia el caso para comprobar que la combinación de los dos virus no causa una enfermedad más grave.

"La enfermedad es la misma. Son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores", ha explicado Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Habrá que esperar al estudio que se realice de este caso y los que puedan llegar en el futuro, pero de momento, lo que debe quedar claro es que, aunque se le haya dado un nuevo nombre, la flurona no es un virus nuevo.