Un terremoto de 7,1 sacude el sur y centro de México

terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter que ha sacudido el sur y el centro de Al menos una persona ha muerto la noche del martes en el estado de Guerrero después de que un poste del tendido eléctrico cayera sobre ella como consecuencia delque ha sacudido el sur y el centro de México , cuyo epicentro ha tenido lugar cerca del puerto de Acapulco.

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, ha confirmado la noticia de la muerte de este hombre tras caerle un poste encima en el municipio de Coyuca de Benítez, una zona costera del Pacífico, que ha sufrido algunos desperfectos.

Por el momento, las autoridades han señalado que no se han producido grandes destrozos, salvo la caída de mobiliario urbano, el colapso de algunas carreteras o algunos cortes en el sistema eléctricos, o breves interrupciones en el transporte público, como en Ciudad de México, donde centenares de personas han salido de sus casas después de que se decretara la alerta sísmica.

Antes de conocerse la muerte de esta persona en Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha dirigido al país en un vídeo publicado en redes sociales para informar de que no se habían notificado daños importantes ni en la capital ni en el sur del país, donde más se ha dejado sentir el temblor.

"El epicentro se registró en Acapulco, en Guerrero, afortunadamente no hay daños mayores en ese estado, piedras y caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México", ha enumerado el presidente López Obrador.

"El general Luis Cresencio Sandoval, ministro de Defensa, ha hecho una revisión en todas las zonas militares" y ha informado de que "afortunadamente no hay daños graves", ha explicado López Obrador, quien se ha mantenido en contacto, ha contado con los responsables políticos de las entidades afectadas.

Hace poco más de un año, otro fuerte terremoto de 7,5 en la escala Richter sacudió el sur del país, siendo Oaxaca el epicentro en aquella ocasión, pero sintiéndose también en la capital y otras zonas. En aquella ocasión el temblor dejó a su paso seis muertos y una veintena de heridos.