Trump insulta a los demócratas en la quinta jornada del 'impeachment'

Actualizada 26/01/2020 a las 11:53

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insultado a las principales personalidades del Partido Demócrata en el Congreso y a los medios de comunicación que considera no afines coincidiendo con el inicio de la quinta jornada del juicio político o 'impeachment' en el Senado estadounidense.

"Nuestro caso contra el mentiroso, tramposo y atractivo Adam 'Morboso' Schiff, el llorica de Chuck Schumer, la nerviosa Nancy Pelosi y su líder, la tonta cual piedra Alexandra Ocasio-Cortez y toda la izquierda radical, el inoperante Partido Demócrata, comienza hoy a las 10.00 en Fox News, OANN (One America News Network), y en las noticias falsas de CNN o MSNDC", un juego de siglas este último entre la cadena MSNBC y Comité Nacional Demócrata (DNC en inglés), ha apuntado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

En los tres últimos días los demócratas de la Cámara de Representantes liderados por Schiff han planteado el caso para la destitución de Trump por abuso de poder por presionar a Ucrania para investigar a un hijo del político demócrata Joe Biden con fines electoralistas.

El presidente rechaza que haya hecho nada malo y sus abogados, liderados por Pat Cipollone y Jay Sekulow han comenzado a exponer su defensa. Así, Cipollone ha subrayado en su exposición de dos horas de este sábado que el objetivo de los demócratas es "destrozar" las urnas de las próximas elecciones pese a que "no tienen pruebas" que respalden las acusaciones contra Trump.

"No solo están pidiendo que se revoquen los resultados de las últimas elecciones, sino que os piden que Trump no pueda estar en las urnas de las elecciones previstas para dentro de nueve meses", ha indicado Cipollone, según recoge el periódico 'The Hill'.

En respuesta, el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, el demócrata Adam Schiff, ha señalado que los abogados de Trump se están cebando con los fiscales por una sencilla razón estratégica: "saben que su cliente es culpable". Así buscan "distraer" y criticar el proceso en lugar de rebatir las pruebas presentadas.

"El problema que tienen es que no quieren hablar de las pruebas", ha apuntado Schiff en rueda de prensa desde el Capitolio. "No quieren hablar de cómo se condicionó la ayuda militar. No quieren hablar de que se pidió una injerencia extranjera. Solo quieren atacar a la Cámara de Representantes. Es lo que haces cuando tu cliente es culpable y lo he visto una y otra vez cuando era fiscal", ha apuntado.

EL CASO CONTRA TRUMP

El juicio político está presidido por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos y los siete diputados designados por la Cámara de Representantes ejercerán de 'fiscales' de un proceso en el que todos los senadores deben actuar como jurado, independientemente del partido en el que militen.

El proceso de 'impeachment' abarca la investigación y votación en la Cámara de Representantes, donde Trump fue oficialmente reprobado en diciembre, convirtiéndose así en el tercer mandatario estadounidense censurado, y el juicio político en la Cámara Alta, en el que, hasta la fecha, ningún mandatario ha llegado a ser destituido.

El proceso comenzó a raíz de una denuncia presentada por un oficial de Inteligencia que consideró que la llamada que realizó Trump a Zelenski el 25 de julio fue un intento de presionarle para obligarle a abrir una investigación sobre los Biden, paralizando hasta entonces la entrega de más de 300 millones de dólares de ayuda militar a Kiev y aplazando la invitación para una reunión en la Casa Blanca.

Trump mantiene que es víctima de una "caza de brujas" y que su llamada fue "perfecta", a pesar de las contradicciones que se han observado en el Gobierno desde la denuncia del funcionario anónimo por la supuesta campaña de presión a Ucrania.

Selección DN+