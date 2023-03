Cómo entrar en la lista Robinson y evitar llamadas comerciales molestas

¿Cuántas veces has recibido la llamada de un teleoperador/a vendiéndote yo qué sé qué y has colgado antes incluso de que termine la frase o le has mandado a paseo después de atenderles por septuagésima vez y haberles dicho alto y claro otras tantas veces que no te interesa? Si ya te has cansado de las llamadas comerciales molestas, existe una solución que quizá desconozcas: apuntarse a la lista Robinson.

Se trata de un servicio gratuito que te permite, de forma sencilla y segura, evitar publicidad de empresas a las que no has dado tu consentimiento para que te contacten. Funciona no solo para publicidad por teléfono, también para solicitar que dejen de enviarte correo postal, correo electrónico y SMS/MMS.

Cómo entrar en la lista Robinson

Entra en la página web de la lista Robinson y regístrate con tus datos y el email.

Recibirás un correo electrónico para verificar el registro.

Tras confirmarlo, podrás seleccionar qué tipo de comunicaciones comerciales quieres dejar de recibir: email, teléfono, correo postal y/o mensajes SMS/MMS.

Cosas que debes saber sobre la lita Robinson

La única pega es que el servicio no es inmediato. Tienen que pasar 2 meses desde que te apuntas para que empieces a dejar de atender llamadas comerciales o recibir mensajes en tu correo de empresas que ni conoces porque es posible que tus datos ya estén siendo utilizados para alguna campaña comercial en ejecución.

Tras inscribirte en la lista, solo podrán enviarte publicidad las empresas a las que hayas dado tu consentimiento. Pero también puedes revocar tu consentimiento para comunicaciones comerciales de empresas a las que sí se lo autorizaste en su día –a veces sin darte cuenta por darle a “aceptar todo” sin leer la letra pequeña-. Para eso, en la misma página web de la lista Robinson se facilita un buscador de entidades para que puedas elegir la opción de revocar sus llamadas.

Otra opción, quizá menos cómoda, es contactar directamente con la empresa en cuestión y solicitar que dejen de bombardearte con publicidad.