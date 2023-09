¿Qué podemos hacer para que la vuelta a la rutina laboral no sea tan dura?

Luis ha estado tres semanas de vacaciones con su familia en la playa. Durante ese periodo ha disfrutado tanto que al volver al trabajo no recuerda la contraseña para fichar. Tras varios intentos, el sistema se colapsa; Luis se frustra y pega un grito. Todos sus compañeros lo miran y no entienden qué pasa. De forma repentina, nuestro protagonista comienza a sentir ansiedad, rabia e incluso culpa por haber desconectado tanto durante las vacaciones. Días después, muestra falta de motivación por el trabajo y apatía en general.

Lo que le ha pasado a Luis es que ha entrado de lleno en el famoso síndrome posvacacional. La vuelta al trabajo tras las vacaciones, especialmente las que tienen lugar en los meses de verano, no es tarea fácil. Según el informe de la empresa de software de recursos humanos Bizneo HR, hasta el 60 % de los españoles podrían sufrir este síndrome. Sus síntomas son bien conocidos: ansiedad, tristeza, rabia, falta de motivación y de energía en general. Tras la vuelta, los trabajadores muestran cierta resistencia a iniciar tareas habituales que forman parte de su día a día laboral.

Entonces, ¿cómo se podría amortiguar esta dura vuelta a la rutina? Intentaremos dar respuesta a esta pregunta a partir de algunos datos conocidos sobre el funcionamiento cognitivo y comportamental.

Primer objetivo: reducir el estrés

Parece lógico que si conocemos los mecanismos por los cuales el cerebro desconecta tanto del trabajo que llega hasta olvidar una contraseña que usábamos cada día, podamos extraer de ahí alguna estrategia para mitigar la transición entre el descanso y el trabajo.

En este punto, la incorporación al trabajo tras un periodo de descanso no debería elevar estos niveles de tensión sino reducirlos. Pero ¿cómo hacerlo? Pues sacando toda la artillería de “factores protectores del estrés”.

Autoconcédase premios al trabajo bien hecho

En este caso, una táctica podría consistir en establecer un plan individual de recompensas relacionado con retos laborales a medio-corto plazo. Por ejemplo, me propongo cumplir dos objetivos desde el lunes 1 hasta el viernes 5, y si los cumplo, haré una actividad que me guste durante el fin de semana. De esta forma, el sistema de recompensa sigue activo a pesar de que no estemos ya de vacaciones.