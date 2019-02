Actualizada 14/02/2019 a las 16:45

Baluarte acogerá, del 22 al 24 de febrero, la 14 Feria Navartur, Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra, que contará con 150 expositores, de los que 10 pertenecen a la Comunidad foral, entre los que se encuentra el stand institucional de Turismo Reyno de Navarra.

En rueda de prensa, Luis Cortés, director de Navartur, ha señalado que "la agenda de actividades de la feria es muy variada y dirigida a todos los públicos". "Los más pequeños de la casa podrán participar en talleres infantiles de sales de colores en el stand de Tierras de Iranzu, conocer de cerca a los personajes de Sésamo Street en el stand de Port Aventura, etc.", ha dicho, para precisar que para "los adultos, se ofrecerá degustación de alimentos típicos de cada región, catas de queso Idiazábal, catas de vinos Rioja, degustación de pinchos...".



La directora general de Turismo Reyno de Navarra, Maitena Ezkutari, ha expuesto que "en el calendario de todos los navarros, Navartur está muy presente y es muy buen momento para planificar las escapadas de primavera y vacaciones de verano".



Según ha dicho, "apoyamos el desarrollo que vamos a poder ver de las propias empresas navarras que vienen a ofrecer su producto y agradecemos que apuesten por participar en esta feria". "Este año como novedad, contamos con la presencia de las Bardenas, el 55% del turismo que recibe es francés, por encima del navarro. El impacto económico que supone para la capital navarra es muy positivo que repercute en nuestro sector", ha comentado.



Juanchi Patús, presidente de la Asociación Navarra de Agencias de Viajes, ha señalado que "gracias a esta feria, vendemos Navarra y todo visitante tiene el lujo de conocer de cerca nuestra tierra" y ha agradecido a Lufthansa "su implicación con Pamplona" ya que en su primer año de operaciones, "Lufthansa ha registrado más de 38.000 viajeros en la nueva ruta, ha funcionado tan bien que a partir de abril operará un vuelo diario".



EN LA FERIA



Navartur 2019, organizada por Events & Holidays, con la colaboración de Gobierno de Navarra y La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, celebra una nueva edición con Japón como país invitado.



La feria ofrece, según ha indicado la organización, una "gran variedad" de destinos nacionales e internacionales: estancias en el Cantábrico y el Mediterráneo, rutas de turismo deportivo, enológico y gastronómico y ofertas a precios especiales de las agencias de viajes presentes en la feria. Los amantes del trekking podrán disfrutar de la oferta de caminos naturales de las 17 comunidades autónomas.



Se encontrarán, ha continuado, las tendencias turísticas de moda, además de propuestas de turismo de proximidad para disfrutar de destinos como País Vasco, Aragón, La Rioja, Cataluña, Andalucía, Canarias, Castilla León, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Galicia, etc.. así como espacios especializados en turismo enológico, gastronómico, deportivo...



La oferta de turismo rural, slow tourism en el medio rural, ecoturismo, turismo de naturaleza, de parques naturales etc... tendrá su espacio en Navartur con "una amplia oferta de alojamientos rurales en granjas de Austria, Suiza, Noruega y Bélgica". "Estos agroturismos no solo ofrecen la posibilidad de alojamiento, sino de disfrutar de la hospitalidad de sus propietarios, convivir con sus familias, participar en tareas como recolección de frutos, elaboración de queso, mermeladas, etc...", ha añadido.



LA NUEVA RUTA DE LOS PAISAJES DE NAVARRA



Navarra presentará en Navartur la nueva Ruta de los Paisajes de Navarra, un nuevo recorrido que se articula en torno a dos elementos: los miradores y el agua. La ruta se configura en torno a una selección de hitos de especial interés paisajístico, plástico y escénico de Navarra, "en los que el visitante puede sentir el poder y la belleza natural de los enclaves, además de participar como protagonista formando parte del entorno", ha indicado la organización.



Además, ha expuesto, "para los amantes del sol y el mar durante todo el año, Canarias y República Dominicana presentan sus novedades que harán al viajero vivir experiencias únicas". "Y los amantes de los cruceros están de suerte, ya que recala en Navartur, Hurtigruten, especializada en exclusivos cruceros por los fiordos noruegos y la Antártida", ha añadido.



JAPÓN, DESTINO INVITADO



Japón, además de presentar las ciudades principales (Tokio, Kioto, Osaka o Hiroshima), "apuesta por los lugares más espirituales y la diversidad de sus destinos: regiones, prefecturas y ciudades únicas que muestran la amplia oferta turística del país en naturaleza, arquitectura, cultura, arte y gastronomía".



El país del sol naciente combina la tradición de las casas-granja Gassho-Zukuri, sus onsen-ryokan de aguas termales y las geishas de Kyoto con la modernidad de Tokyo y el Monte Fuji. "En tu visita al stand en Japón en Navartur te van a ayudar a planificar bien tu viaje a Japón", ha explicado la organización.



Además de Japón, participan en Navartur destinos como Polonia, con Cracovia como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2019, Castilla La Mancha o La ciudad portuguesa de Braga, al norte de Portugal, que forma parte de la Red de Ciudades Romanas del Atlántico.



El suroeste de Francia se presenta en Navartur con sus 4 departamentos: Gers-Gascuña, Haute-Garonne, Tarn y Tarn-et-Garonne."Compartiendo una misma historia y cultura, sus territorios rebosan de tesoros arquitectónicos, de ciudades (Auch, Albi, Montauban, Toulouse...) y pueblos con encanto, de sitios y monumentos imponentes...", ha explicado la feria.



2º CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO GASTRONÓMICO



Navartur, por segundo año, organiza el 2º Congreso Internacional de Turismo Gastronómico, FoodTrex Pamplona, que se está celebrando en Baluarte, con la colaboración especial de WFTA (World Food Travel Association) y el patrocinio de Gobierno de Navarra e Intia-Reyno Gourmet.



El congreso reúne a más de 200 expertos de 12 países, que "tienen la oportunidad de conocer las últimas tendencias y mejores ejemplos internacionales en turismo gastronómico". "El programa del congreso se ha diseñado con el objetivo de brindar a los asistentes una visión completa del proceso de desarrollo de un producto o destino de Turismo Gastronómico", ha expuesto.

Etiquetas Turismo

Selección DN+