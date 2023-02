Nuevos precios de Movistar, Vodafone y Orange tras la subida de sus tarifas

Orange incrementará sus tarifas a partir del 12 de marzo y se sumará así a Movistar y Vodafone, que también han subido susen este comienzo de año. Así lo ha informado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) , que ha lamentado en un comunicado que “en este incremento de precios no hay nada del ‘más por más’ al que estamos acostumbrados. Durante años las compañías han estado subiendo el precio de sus tarifas argumentando mejoras, no pedidas y a menudo no deseadas por el consumidor, pero en esta ocasión el anuncio no viene acompañado de ninguna mejora: pagamos más por lo mismo”.