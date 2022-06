Nuevas estafas a través de WhatsApp para conseguir transferencias de dinero

Las estafas a través del móvil cada vez son más habituales. La tecnología es algo que ha llegado a nuestras vidas para facilitárnosla, siempre y cuando hagamos un buen uso de ella. Con la llegada de las aplicaciones de mensajería instantánea podemos comunicarnos con cualquier persona del mundo en cuestión de segundos, sin importar la distancia a la que se encuentre. Pero con estas apps también han llegado nuevas formas de fraude, como ha ocurrido en los últimos días.

dinero. Muchas personas se están poniendo en contacto con la Asociación Española de Consumidores para alertar de una nueva estafa que están recibiendo a través de la aplicación de mensajería WhatsApp , tratándose de un fraude en el que, quien roba se hacen pasar por familiares o conocidos en el extranjero, con el fin de engañar a sus víctimas y conseguir transferencias o depósitos de

La estafa comienza con mensajes enviados desde números no registrados y con formato telefónico de otros países, con mensajes como el siguiente: "Hola. Como estáis. ¿Dime quién crees que te pueda estar escribiendo desde el extranjero?".

Según indican las personas afectadas, los delincuentes, al ser contestados, tratarán de hacer preguntas para sacar conclusiones sobre la familia de la víctima y así hacerse pasar por alguno de ellos.

Una vez que se han ganado la confianza de la víctima, los delincuentes dirán que necesitan dinero para enviar un paquete, recuperar su equipaje o para un depósito de dinero. Y ahí es donde está el fraude.

Recomendaciones de la Asociación Española de Consumidores

Ante estos hechos, desde la Asociación Española de Consumidores recomiendan en primer lugar no contestar este tipo de mensajes, al no tener clara su procedencia ni sus intenciones, y no hacer caso de las peticiones de ingreso de dinero. Además, se debe bloquear el contacto, y una vez hecho todo esto, interponer la denuncia a la Asociación de Consumidores o a las Fuerzas de Seguridad del Estado, para que puedan llevar a cabo el seguimiento de esta ciberdelincuencia.

Además, es posible contactar con la Asociación Española de Consumidores a través del correo electrónico asescon.consultas@gmail.com, encontrando toda la información al respecto.