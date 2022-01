Claves para ser viral en Tiktok: un influencer navarro y una guionista desvelan los secretos de esta red social

Tiktok es bastante probable que no conozcas a Charli D'Amelio. Por el contrario, si eres de los que deja pasar los minutos metido en el 'para ti' de esta app seguramente te hayas topado con uno de sus vídeos hoy. Así es Tiktok, “la app de la viralidad”, según Beatriz Iznaola, guionista y autora del libro 'Guía práctica de Tiktok: la aplicación de vídeos cortos de más éxito en la actualidad’, en la que cualquiera puede hacerse famoso, aunque sea por un día. Conversamos con esta escritora y guionista, y con el influencer navarro David García, conocido como Si no eres usuario dees bastante probable que no conozcas a Charli D'Amelio. Por el contrario, si eres de los que deja pasar los minutos metido en el 'para ti' de esta app seguramente te hayas topado con uno de sus vídeos hoy. Así es Tiktok, “la app de la viralidad”, según, guionista y autora del libro, en la que cualquiera puede hacerse famoso, aunque sea por un día. Conversamos con esta escritora y guionista, y con el, conocido como Siempre Hambriento en las redes, para descubrir cuáles son las claves para conseguir un preciado día de fama viral.

Tiktok existía antes de la pandemia, aunque seguramente lo descubrieses en pleno confinamiento. Esta red social que permite elaborar vídeos cortos de todo tipo con filtros y música surgió en China en 2016 bajo el nombre de Musica.ly y se extendió al resto del mundo en 2018 bajo la marca Tiktok. “Solo en el primer mes superó en descargas a Facebook, Instagram y Snapchat”, cuenta Iznaola. Con la llegada de la pandemia y el confinamiento, sus usuarios se multiplicaron. “De ocupar el décimo puesto en un ranking mundial, cerró 2020 en cuarta posición, y terminó 2021 siendo la primera. No es un caso aislado de España, está triunfando en Europa y en todo el mundo”, añade.

El pamplonés David García acaba de superar los 200.000 seguidores en Tiktok y cuenta que su 'viralidad' llegó a partir de un vídeo en el que explica cómo elaborar helado de mango. Hasta ese momento, sus recetas tenían entre 30.000 y 200.000 visualizaciones, pero esta se popularizó y alcanzó el millón. “Nunca sabes a ciencia cierta qué es lo que hace que tu vídeo se viralice. Tiktok te da algunas claves para hacer que tu vídeo funcione y aparezca en 'Tendencias' - feed donde aparecen vídeos según afinidad del usuario-, pero cumplirlas no te asegura que vuelva a pasar”, detalla.

Iznaola y García desvelan algunas de las claves que necesita un vídeo para popularizarse en Tik Tok:

Crear tu propio nicho. “En Tik Tok es muy importante tener un nicho muy definido. Todo su contenido está categorizado y eso ayuda al usuario a ir directamente a lo que se interesa. El contenido que más relevancia tiene ahora mismo es el de humor, baile, deporte y canto”, explica Iznaola. Emplear “buenos” hastag es casi tan importante como definir tu nicho. David García cuenta que la propia app te propone los hastags a utilizar, más allá de tu nicho. “Por ejemplo, en Navidad nos propusieron crear contenido para esta fiesta y nos proporcionaron con anterioridad los hastags que debíamos añadir”. Escoger la música y los filtros de la batería propuesta por TikTok. Iznaola explica que cada día la app muestra un listado con las 20 canciones virales de la jornada, y hace lo propio con los filtros. “Son canciones virales en ese momento y emplearlas en el vídeo puede ayudarte”. Que el vídeo no supere el minuto. En opinión del influencer pamplonés, los vídeos no deberían superar los 45 segundos, ya que ha comprobado que conforme más largos son los vídeos, menos se visualizan. Por su parte, Iznaola cuenta que la app está en medio de un proceso de cambio en lo que se refiere a la duración de los vídeos. Desde junio de 2020 la app ha ampliado hasta de 1 hasta los 3 minutos el tiempo máximo de reproducción, al parecer “en una lucha por conseguir a usuarios de Youtube”, añade. Contenido de interés, original, y que tenga un “gancho” para que la gente se quede a verlo. “Conseguir que la gente lo vea en la primera hora desde que se publica es crucial para la viralidad”, afirma Iznaola. “Que el contenido esté bien elaborado técnicamente dentro de las limitaciones que tiene grabar con un móvil”, añade Siempre Hambriento. “El tiempo de reproducción no se corresponde con el creación, si no que hay mucho trabajo detrás. Depende, en cada caso, del tipo de contenido que creas". "Yo trabajo con recetas y parte del tiempo lo marcan los tiempos de cocinado. Por ejemplo, una receta elaborada, puede llevar unas 3 horas de trabajo”, detalla.

CÓMO FUNCIONA EL ALGORITMO DE TIKTOK

“El algoritmo de TikTok es una maravilla. Es un gran secreto que no van a desvelar nunca”, comenta Iznaola. Según explicaron desde la app cuando lo lanzaron, funciona en base a recomendaciones que organiza en cuatro bloques: las interacciones que hace el usuario, es decir, el contenido que comparte o los comentarios que deja a otros tiktokers; el contenido de los vídeos del creador, qué hastag emplea, que música, y qué vídeos publica; la configuración de la cuenta, el idioma, la edad, y el país de ubicación; y finalmente el tiempo que pasa viendo cada tipo de vídeo. “Existe un feed que se denomina 'Para ti' en el que te van apareciendo vídeos. La app registra tu actividad desde el primer segundo y rastrea si has pasado más tiempo vídeos de perros, de deportes, o incluso dentro de deporte, si has pasado más tiempo viendo ciclismo que fútbol”, dice. “Con eso, lo próximo que te va a mostrar es contenido relacionado, en este caso, con el deporte, y más concretamente con el ciclismo”, cuenta.

¿SE PUEDE VIVIR DE TIKTOK?

Tiktok creó en septiembre de 2020 un Fondo para Creadores que, según publicaron entonces, quiere proporcionar a los mejores y más brillantes creadores de TikTok la oportunidad de ganar dinero con su talento y creatividad. Hay que solicitar formar parte de él y requiere contar con más de 100,000 seguidores y más de 100,000 visualizaciones en los últimos 30 días.

¿Cómo funciona? Cada día reparte una cantidad de dinero entre todos los que forman parte del fondo. “Se fijan en las estadísticas de los vídeos: visualizaciones, me gustas, compartidos, permanencia en vídeo, seguidores que ha generado ese vídeo, etc.”, explica David García, que forma parte de este fondo desde octubre de 2020. “En función de las estadísticas que han generado ese día tus vídeos se te asigna una cantidad de dinero que aparece en tu cuenta a los dos días. No se puede retirar hasta que alcances los 50 euros”, detalla. “Con las mismas estadísticas puedes generar diferentes ingresos porque dependerá de lo que hacen otros. Al final compites con el resto”.

Este tiktoker navarro confiesa que las ganancias que genera este fondo son más bien escasas “Pueden ser céntimos al día. Lo máximo que he conseguido a través de este fondo son 2 euros”, dice. “Si que te dan visibilidad para que marcas, en mi caso de alimentación, contacten contigo para hacer colaboraciones. El dinero que puedes generar en redes sociales llega por ahí”, cuenta.

Título: 'Guía práctica de Tiktok: la aplicación de vídeos cortos de más éxito en la actualidad'

Autora: Beatriz Iznaola

Editorial: Ma non Troppo

Año: 2020

​Precio: 17 euros