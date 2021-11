WhatsApp: ¿cómo ver mensajes eliminados?

Hablas con alguien por Whastapp. Pestañeas y 'Se eliminó este mensaje'. La curiosidad te mata. ¿Qué diría? Y entonces es cuando empiezas a pensar si de algún modo podrías recuperar esos mensajes. Pues sí, hay algunas maneras, un poco rebuscadas, de saber qué esconde tan enigmático mensaje.

Si eres usuario de Iphone, solo tirando de copia de whatsapp puedes descubrir el contenido. Si usas Android, la esperanza se deposita en apps que recuperan los mensajes de las notificaciones, por lo que, si tienes el chat abierto, no podrás nunca recuperarlos.

CON APPS

Las más usadas son WhatsRemoved+ y WAMR, ambas se encuentran en Play Store y su funcionamiento es similar: registran el texto de las notificaciones recibidas en tu móvil. Como es evidente, ninguna de estas dos apps podrá recuperar los mensajes borrados antes de su instalación. La contrapartida de este sistema que, de la misma manera que almacena las notificaciones del emisor, accede a tus datos personales, contactos y demás información del teléfono.

ACCEDER AL HISTORIAL

No funciona con todos los Android, pero para los más habilidosos o para los que no quieren ceder su datos a terceros a través de nuevas aplicaciones, existe la posibilidad de acceder al historial de notificaciones del teléfono móvil.

En el escritorio del teléfono, mantén pulsado sobre el fondo y presiona Widget; en el menú busca el que se llame Ajustes. Desde este widget, que sería algo así como un acceso o pequeño ejecutable a algunas tareas del teléfono, busca y selecciona Registro de notificaciones o un nombre similar.

Si esta opción no aparece o no está el widget, descargando Nova Launcher desde la Play Store y repitiendo el proceso podrás continuar y acceder al historial. Desde el widget que se habrá creado en el escritorio se podrán ver todos los mensajes de WhatsApp que hayas recibido, localiza los eliminados para acceder a la recuperación de su contenido. Para localizarlos busca siempre un texto que venga precedido por "Android.text". Con este truco no se podrán ver los mensajes si eran cualquier tipo de contenido multimedia.

COPIA DE SEGURIDAD

Para utilizar este método, que es válido para Iphone, hay que intuir que el interlocutor va a borrar un mensaje antes de que lo haga. Si así lo intuyes, el truco está en hacer una copia de seguridad inmediatamente y restaurarla cuando la otra persona borre el mensaje.

Para realizar la copia ve a Ajustes/Configuración en WhatsApp, Chats, Copia de seguridad y presiona Guardar. Después, cuando la persona borre el mensaje, basta con desinstalar WhatsApp del móvil y volver a instalarlo restaurando esa última copia de seguridad para volver a ver el mensaje que se había eliminado.