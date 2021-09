WhatsApp Plus 2021: cómo descargar e instalar gratis esta app en tu móvil

WhatsApp Plus es una APK de mensajería instantánea que, aunque no es la versión oficial, se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas de los usuarios por su enorme capacidad de personalización, ya que permite instalar cerca de 1.000 temas diferentes y una cantidad reseñable de nuevos emoticonos, gifs y otras opciones divertidas de comunicación. es unaque, aunque no es la versión oficial, se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas de los usuarios por su enorme capacidad de personalización, ya quediferentes y una cantidad reseñable dey otras opciones divertidas de comunicación.

esta versión Plus le lleva la delantera en muchos aspectos. Aunque la aplicación oficial de WhatsApp trabaja en una continua actualización de sus funciones, por ejemplo recientemente presentó el envío de fotos y vídeos que solo se pueden ver una vez , lo cierto es queen muchos aspectos.

La personalización no solo abarca los ‘themes’, también se pueden modificar colores o tipografías y ofrece, asimismo, más opciones de información en la mensajería de grupos. Por último, no tiene limitación en el tamaño de los archivos que se envían. Toda una serie de ventajas que le ha situado como una de las aplicaciones favoritas del mercado.

Pero, al no ser una app oficial, no se puede descargar desde Google Play Store, sino que hay que hacerlo a través de una APK. Este acrónimo significa ‘Android Application Package’ e identifica a aquellos archivos comprimidos o paquetes de instalación que contiene los datos de un juego o servicio. La gran diferencia con las app es que al no hacerlo desde Google Play deberá ser el usuario el encargado de bajarse el archivo y de instalarlo correctamente para que este se ejecute. También deberá ser el interesado el que esté pendiente de las actualizaciones.

¿QUÉ PASOS DEBEMOS DAR PARA INSTALAR ESTA APK?