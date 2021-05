WhatsApp rosa: qué es y en qué consiste este virus tan peligroso

Actualizada 06/05/2021 a las 09:53

Un nuevo virus se está extendiendo a velocidad vertiginosa a través de los móviles. En esta ocasión no es a través de un sms, como ha ocurrido recientemente con falsas empresas de mensajería, ahora es Whatsapp la aplicación que sirve de gancho.

El virus salió a la luz gracias a un investigador de ciberseguridad en la India este pasado 17 de abril, el aviso ya ha sido lanzado tanto por Policía Nacional como por portales de internet sobre bulos y fraudes como maldita.es

¡Cuidado!



Por muy "cuqui" que te parezca, no descargues el #WhatsApp rosa ni le des ningún permiso



Se trata de un #Malware

que puede controlar nuestro #teléfono https://t.co/RXWsWKKKwJ — Policía Nacional (@policia) April 20, 2021

El mensaje nos invita a clicar en una falsa tienda Android (de momento parece que afecta únicamente a este tipo de smartphones) para conseguir que la interfaz de nuestro whatsapp se vuelva rosa. En cuanto se instala ‘WhatsApp Pink’ la aplicación lanza un virus, de muy difícil desinstalación, que se apropia del móvil. Una vez dentro del teléfono, se hace con datos vitales como la agenda, a través de la cual se va extendiendo al enviar nuevos mensajes a la red de contactos y grupos, multiplicando su efecto ‘contagioso’.

Aunque whatsapp es su principal vía de entrada, este virus tiene capacidad para expandirse también a través de mensajes de otras aplicaciones como Signal, Skype, Viber y Telegram. Siempre, en estos mensajes, se nos invita a clicar un enlace a la página de descarga de WhatsApp Pink.

El riesgo de este virus es muy elevado ya que, no solo accede a la agenda para multiplicar su efecto, también intenta robar datos de tarjetas de crédito y aplicaciones bancarias.

¿CÓMO ELIMINAR WHATSAPP PINK?

No resulta sencillo reparar un móvil atacado por este virus. Según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) hay que eliminar la aplicación y escanear el dispositivo con un antivirus actualizado. Para eliminarla hay que seguir el siguiente camino: Ajustes y desde ahí al menú de Aplicaciones y notificaciones. Una vez dentro, clicar en Mostrar todas las aplicaciones, elegir WhatsApp Pink y Eliminar.

Si no te permite deshacerte de ella, hay que restablecer el dispositivo a valores de fábrica. También es importante informar a los contactos sobre el virus, ya que es probable que hayan recibido un mensaje gancho para instalarse ellos la aplicación.

Por último, si has recibido el mensaje de WhatsApp pero has tenido la prudencia de no clicar sobre el enlace, es importante deshacerte de él, para no acceder por error. También puedes acudir al gestor de archivos donde encontrarás su versión .apk que deberás también eliminar. Desde esta oficina, también recomiendan que mantener siempre inhabilitada la opción Instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos dentro de los ajustes de tu dispositivo.

Te puede interesar

Te puede interesar