¿Me pueden multar por llevar más de una pegatina de la ITV en la luna del coche?

La popular Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un control técnico legal al que cada cierto tiempo deben someterse los vehículos en España para comprobar que cumplen las normas de seguridad y emisiones contaminantes. Una vez superado el examen, que controla el estado de las luces, frenos, suspensión, ruedas, emisiones…, los técnicos de la ITV entregan una pegatina, que debe lucir como norma general en la parte superior derecha de la luna principal del vehículo. Este adhesivo indica el año y el mes en el que se debe pasar la próxima revisión. Lo normal es retirar la pegatina vieja una vez superado el test y reemplazarla por la nueva.

No es de extrañar ver vehículos que van acumulando pegatinas en el parabrisas con el paso de los años, a modo de ‘trofeos’ de ITV. ¿Nos pueden sancionar por ello? En principio no, puesto que la ley no fija esta circunstancia como una infracción en sí misma. Otra cosa es que la visibilidad de la vía se vea condicionada por este hecho. En este caso, sí estaríamos expuestos a una multa, de 200 euros. Hay que recordar que en la ficha técnica del vehículo también constan los ‘aprobados’ del examen.

El nuevo distintivo de emisiones de la DGT, el telepeaje y otros indicadores de aparcamiento urbano se codean por buscar un lugar en el parabrisas. No olvides que la luna delantera de tu coche debe estar lo más limpia posible de objetos, y que no se trata de un mural multicolor. La seguridad del En los últimos años le ha salido competencia a la etiqueta de la ITV.No olvides que la luna delantera de tu coche debe estar lo más limpia posible de objetos, y que no se trata de un mural multicolor. La seguridad del tráfico es lo primero.

MÁS NOTICIAS: