6 elementos del coche que sufren con el calor

El fin de las clases escolares levanta la barrera de las vacaciones para muchas familias, que salen despavoridas hacia el mar o la montaña. Lo mismo ocurre con el resto de mortales, ávidos de un merecido descanso. Si se va a desplazar en automóvil, recuerde que es en esta época cuando el coche más sufre. El calor aprieta, y al igual que un atleta en plena carrera al sol, nuestro vehículo también "sudará" de más. La tempranera ola de calor que hemos pasado en España habrá puesto a prueba a más de un vehículo. Si quiere tener un desplazamiento sin sobresaltos, le interesa saber qué elementos son más sensibles a averías en el verano. Una simple revisión previa y unos consejos 'itinere' pueden ahorrarnos muchos problemas. Y si quiere evitar las multas, recuerde las nuevas normas de la DGT

1. MOTOR

El propulsor es el corazón del vehículo, y tristemente, en esta época los calores le sientan muy mal. Recuerde parar con cierta frecuencia para darle un descanso, y vigile el indicador de la temperatura del motor. Resulta importante revisar todos los niveles, con especial atención al líquido refrigerante, el ‘aguador’ del propulsor. También en verano se dispara el uso del aire acondicionado, vinculado al líquido refrigerante. Compruebe el nivel. Tampoco se olvide de supervisar la batería. Y si conduce un eléctrico, las temperaturas extremas, como el calor, limitan la capacidad de la batería, y en consecuencia, la autonomía de viaje.

2. RUEDAS

Revise la presión de las ruedas antes de salir de viaje, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Un neumático a baja presión aumenta el consumo de carburante y compromete la seguridad. Inicie el viaje al alba, con el piso más fresco, y aumentará así la vida útil de las ruedas. Si va a estacionar el coche durante un largo periodo, estos son los mejores cuidados para sus ruedas

3. FRENOS

Al igual que con el motor, los frenos se sobrecalientan y pueden perder eficacia por encima de los 30 grados. El contacto entre el disco y las pastillas sube la temperatura, y el calor tórrido limita su refrigeración. Pase por el taller para una revisión preventiva, líquido de frenos incluido. En marcha, evite las frenadas prolongadas, y en descensos, use el freno motor.

4. AIRE ACONDICIONADO

Sin él, estaríamos asfixiados en un viaje. Es uno de los elementos del coche que más exprimimos en esta etapa estival. El contraste de temperaturas puede ocasionar fugas en el sistema del aire acondicionado. Apueste también por una revisión a tiempo, y no abuse de una temperatura del climatizador muy baja. El sistema estará sufriendo en silencio.

5. TURBOCOMPRESOR

Es el encargado de que nuestro vehículo ofrezca nervio y empuje cuando pisamos el acelerador. También el verano es sensible para él. Un aceite se encarga de refrigerarlo y lubricarlo. Por eso, cuando llegue a destino, deje 1-2 minutos el motor al ralentí para evitar daños y que no se apague de golpe, puesto que si el aceite se retira al instante, no actúa a fondo.

6. CARROCERÍA E INTERIORES