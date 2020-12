Por qué deberías lavar tu coche tras el temporal de nieve y hielo

Actualizada 28/12/2020 a las 16:23

Es muy probable que si circula durante el último temporal, su vehículo tenga contacto con la sal del firme que esparcen las máquinas quitanieves. Esta se queda adherida en los bajos de la carrocería, y dado que presenta un fuerte poder corrosivo, si no se elimina rápidamente puede dañar tanto la chapa como las partes mecánicas del vehículo que estén en contacto con ella (suspensión, frenos, escape…). Tome nota de estos consejos.

1. Limpiar con abundante agua. Para asegurarnos que el lavado es el adecuado, es conveniente hacer uso de programas con altas presiones o espumas para ayudar a disolver la sal. Asimismo, es fundamental revisar y limpiar bien los bajos de carrocería, además de las llantas, ya que son zonas donde se acumula mucha sal incrustada.



2. No dejar pasar el tiempo. En general no debería dejar pasar la limpieza muchos días: como mucho no más de dos semanas desde el contacto con la sal. La mezcla de sol y sal sobre la chapa es bastante nociva.



3. Nunca en seco. Aunque parezca obvio, nunca hay que limpiar la sal en seco, pues los cristales de sal solidificados sobre la chapa pueden rayar la pintura. Es mejor usar una pistola a presión que un túnel de lavado.

4. Empleo de cera. Si quiere proteger la pintura de su coche se aconseja el uso de ceras. Gracias a sus propiedades hidrofugantes, depositan una película protectora sobre la carrocería que incluso ayuda a mantener limpio el vehículo durante más tiempo.

5. Manchas. Si la sal produce manchas en la carrocería, no hay que frotarla con fuerza para quitarla, se podría rayar la pintura. Se debe emplear una gamuza suave, agua y jabón. Si no se van, hay que aplicar un disolvente para carrocería o un pulimento poco abrasivo.

Te puede interesar