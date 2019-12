Aparecen miles de peces muertos en una playa de Salobreña (Granada)

Actualizada 18/12/2019 a las 12:51

Ecologistas en Acción ha informado de la aparición de miles de peces muertos en la playa de El Peñón de Salobreña, en la costa de Granada, mezclados con plásticos y otras basuras.



Según ha informado la asociación ecologista en una nota de prensa, "parece muy exagerado para ser un descarte de un pesquero", ya que no afecta a un área pequeña de la costa, sino a la playa "en toda su longitud", aproximadamente de un kilómetro.



Así, las causas de esta masiva muerte podrían deberse a unos vertidos, al presentar los peces "las bocas muy abiertas y manchas a lo largo del cuerpo", han indicado desde Ecologistas en Acción, que ha explicado que "todavía no se ha realizado la conexión con la red" que debería conducirlos a la planta depuradora de Motril.



La asociación ha hecho a un llamamiento a las autoridades competentes, y ha apuntado a una investigación del Seprona a fin de que se conozca "la causa de esta muerte masiva de peces", así como a "realizar las inspecciones que correspondan sobre los vertidos y la incidencia de los mismos en las especies piscícolas", y la flora y "si representan o no un peligro para el baño".

Etiquetas Medio Ambiente

