Pastel del pastor (carne picada y puré de patata)

El día que Harry tiene que quedarse castigado con el profesor Lockhart (ayudándole a responder cartas de sus admiradoras) Harry picotea un pastel de carne como este sin mucha emoción. No estaría tan rico como éste, si no no me lo explico.

INGREDIENTES 700 gramos de carne picada (puede ser de cerdo, ternera o mezcla)

2 zanahorias

1 cebolla

champiñones

1 vaso de caldo de pollo

1/2 vaso de vino tinto,

puré de patatas

1 puerro

aceite de oliva rico

sal, pimienta negra, romero queso rallado Tiempo de preparación

Preparación Ponemos a fuego medio una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, añadimos la cebolla y la zanahorias picadas y lo rehogamos todo. Nos tiene que quedar la cebolla bien hecha. Mientras se cocinan en una sartén aparte ponemos el puerro cortado en juliana con un poco de aceite a fuego medio. Este puerro irá después con el puré de patata Añadimos los champiñones picados a la cazuela de la cebolla y las zanahorias, salpimentamos al gusto. Añadimos la carne picada y también el romero o la hierba aromática que se prefiera. Rehogamos unos minutos e incorporamos el vino tinto. Una vez reducido el vino, añadimos el caldo de carne que debe evaporarse, la carne debe quedar seca. Antes de acabar, pruébalo y rectifica de sal, pimienta o romero. Mezclamos el puerro con el puré de patatas y lo reservamos. Untamos el molde donde montaremos el pastel con un poco de aceite, vertemos la carne cocinada procurando que quede una superficie lisa, y añadimos el puré de patatas. Espolvoreamos el queso rallado y gratinamos en el horno a 180-200º C. Cuando el queso se haya dorado retiramos del horno. ¡Y listo!