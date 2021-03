Tres recetas sanas para celebrar un año de la pandemia

Actualizada 15/03/2021 a las 16:20

Un año. Un año de acumular papel higiénico sin sentido, aplaudir en las ventanas, hacer pan... Un año de videollamadas, raíces en el pelo, teletrabajo... Un año de memes geniales, pegarse por bajar la basura y pintar arco iris. Un año de estar más pegados que nunca al teléfono. Y las redes sociales echando humo, y miles de directos en Instagram y Tik Toks a gogó. Y ahora las personas que me leéis y que inventasteis los guateques pues igual no estáis entendiendo nada de estos nombres anglosajones que nos están invadiendo el ocio. Algunos os habéis modernizado y controláis el tema, otros lo sabéis por la drogadicción de vuestros hijos y a otros no os interesa en absoluto todo esto y hacéis bien. Cada vez somos más esclavos de las tecnologías. Me he sentido muy vieja rancia diciendo esto. Lo cierto es que no hay que negar los ratos geniales que nos dan muchas veces. No seré yo quien diga lo contrario, yo que adoro Instagram y que me paso el día subiendo bobadas. ¡Nahum, no seas farisea! Mira, Tik-Tok lo tengo menos controlado porque a mí que salga mi cara ya me da más vergüenza. Por algo trabajo en un periódico y no en la televisión. Pero qué bien que otros no son así de ridículos y hacen bien de cositas chulas para que otros disfrutemos. Una de ellas son las recetas de un minuto sencillas y geniales. Esta de espaguetis de calabacín con feta y cherrys se hizo viral, que quiere decir que absolutamente todo el mundo la hizo en su casa. Yo también, claro. No puedo darles la espalda a las tendencias. Bueno, soy tan de ir a la moda que me cogí el coronavirus hace justo un año. Cuando empezaba. Cuando no tener gusto ni olfato no se consideraba casi un síntoma y yo iba por la casa esnifando lejía cada cinco minutos para comprobar si me había vuelto. Un año de toda esa locura de la que todavía sufrimos coletazos. Disfrutemos del avance, anda, ya falta menos...

Te puede interesar