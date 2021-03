Recetas de vieiras para un doble y delicioso año Xacobeo

Actualizada 01/03/2021 a las 22:53

Este 2021 es Año Jacobeo. Es lo segundo que pensé el sábado cuando vi una concha de bronce de esas que salpican el suelo de la ciudad para guiar a los peregrinos. Lo había oído en la radio hacía poco y me acordé. También que han decidido que 2022 también lo sea. Una excepción histórica, otra de las muchas de esta maldita pandemia. Lo primero que pensé cuando las vi, que nadie se ofenda, es en el hambre que tenía y en el antojo irrefrenable que me entró de comer vieiras. No recuerdo la última vez que lo hice. Yo soy esa clase de personas con las que la publicidad funciona increíblemente bien. Veo un anuncio de Lacasitos y tengo que bajar corriendo a comprarme unos. Y no paro hasta encontrarlos. Con los anuncios de fruta no me pasa, no, curioso... Una vez viendo Gran Hermano a las tres de la mañana (todos tenemos un pasado) vi que se estaban haciendo unos espaguetis para recenar y yo, que ni había tomado copas ni nada, me fui a la cocina y me hice unos. No está la vida para quedarse con la frustración de deseos tan sencillos de cumplir. No, señor. Así que con este mantra en mi cabeza me fui directa a la pescadería y me compré unas vieiras. Solo eso, así que el resto del menú lo tuve que apañar con lo que tenía en casa. La crema de verduras que hice el día anterior, un jamón secorro a punto de fallecer en el frigo, medio aguacate con hueso y unas pipas de girasol que son mi nueva adicción de esta temporada. Y así salieron dos platos deliciosos a los que la vieira les da también ese punto glamouroso tan necesario siempre. La tercera receta es una tosta con pimientos caramelizados que hice en el confinamiento, no sé en cuál de todos, y a la que el saborcito ese de mar le va increíble. Y que me perdone Santiago pero yo por comer cualquier cosa con mahonesa gratinada peregrino también donde haga falta. ¡Maaaama mía, qué invento, señoressssss!

