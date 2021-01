Tres recetas en blanco y negro

Actualizada 25/01/2021 a las 23:06

El color llegó a la televisión casi a la vez que la transición, con una maravillosa coincidencia poética. Color después de una dictadura gris en blanco y negro. La vida a veces tiene estos guiños geniales. Pero a veces las coincidencias poéticas son al revés. Ahora que con la vacuna empezamos a ver la luz al final del túnel de este último año terrorífico que hemos pasado, perdemos el color en algunas páginas del periódico. Entre ellas mis recetas. Usted que está leyendo esto en la web no lo nota porque la maravilla de internet es esa, que no le afectan las rotativas, pero estos días muchas de las fotos en la edición impresa salen en blanco y negro. Si me suele dar pena no poder hacerles llegar el olor de los platos fotografiados ahora que no les puedo hacer llegar ni el color voy vagando melancólica por la ciudad, arrastrando los pies y suspirando de vez en cuando. No va a ser para siempre. Es un pequeño parón, unas semanas, para conseguir algo todavía mejor. Volverá el color a nuestra vida, volverá al periódico a lo bestia y volverá a mis platos en la edición de papel. Pero mientras tanto disfrutemos de este oasis de tranquilidad que es la web. Del " aquí todo sigue igual". Con color. Hoy en un claro homenaje a estos dos colores preciosos que son el blanco y el negro, elegantes y distinguidos, les propongo tres recetas donde son protagonistas. Unos increíbles bombones Oreo geniales para hacer con niños, una mousse de chocolate a la que el plátano le da el punto sano (y también delicioso) y un pincho con morcilla. No podía faltar ella en nuestro juego cromático de hoy. Morcilla que aparece con el punto dulce de la manzana y la cebolla caramelizada. Recetas de muy pocos ingredientes. Los puristas dicen que estas suelen ser las mejores. Blanco y negro en este universo gastronómico que un día recuperará el color en el papel. Y seguro que para entonces 2021 habrá empezado a brillar ya tanto como esperábamos.

