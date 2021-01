Mil ideas para comer champiñones (bueno, alguna menos)

Actualizada 19/01/2021 a las 10:12

Si vieran la foto que inspiró esta receta... la que yo vi en Instagram... Ay, madre... cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, pura coincidencia no, qué narices, que estuve toda la mañana luchando. Primero por conseguir que me saliera bien la masa, luego por extenderla sin que se me rompiera, todo con nervios, con sudores... con alaridos del estilo de: ¿quién narices me ha mandado a mi meterme en el mundo de la vida sana? luego que si el relleno me quedaba muy líquido, que si no podía cerrarlo todo como un paquete, ¡¿qué tipo de paquete se cierra así?! Más sudores, más gritos, más ganas de llamar a Telepizza. Pero no, a ver si he dejado la cocina como si hubieran pasado los Hunos para nada. Aquí no se rinde nadie. Harina integral everywhere y a seguir. Vamoooos. Champiñones, cebolla caramelizada, un poquito de pimienta, nata... Sí, encontré la receta en la web de Real Food que es ahora mismo lo que está de moda para cuidarse. Comer comida normal. Eso es lo auténticamente sano. Y bueno, la nata por lo visto lo es. Es grasa sí pero natural, de la vaca, así que vale. Si a ellos les vale a mí mas. Ésta es la dieta que merezco. Y una vez tengo todo controlado, en el horno, con buena pinta, toca las fotos. Y ahí ya... hago lo que puedo... Ustedes, usuarios de la web tienen más suerte porque las fotos salen en su calidad total. Los del periódico escrito lo tiene más complicado porque la tinta de la rotativa no está hecha para ilustrar estas fotos culinarias. Políticos corruptos sí, pero platos deliciosos no. Es una realidad. Y encima ahora en la edición impresa mis recetas salen en blanco y negro ¡lo que faltaba! Pero bueno, no nos desviemos. No he elegido la mejor foto hoy para ponerme chula porque precisamente ésta... que jaleillo integral. Pero oigan, ¡qué delicioso y qué buena idea! Genial descubrimiento que permite cualquier relleno. Hoy champiñones porque es lo que toca, pero las opciones son infinitas. Como las ganas que tengo de volverme una chica real food. Poco a poco. Paciencia.

Te puede interesar