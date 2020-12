Recetas para una Nochevieja con toque de queda

Actualizada 29/12/2020 a las 10:17

Este ha sido un año de mierda. Por definición. Es imposible no tener esa sensación ahora que toca hacer balance. No tuvimos primavera. No la robaron como a Sabina y tuvimos que ver desde las ventanas de nuestras casas cómo crecían las flores y empezaban a alargarse los días. Comenzamos aplaudiendo a los sanitarios de noche y terminamos haciéndolo a plena luz del día, viendo perfectamente las caras a esos vecinos con los que nunca tuvimos tanta relación como en este 2020. Pero, sobre todo este año se ha llevado a mucha gente antes de tiempo. Eso es lo que más ha dolido. Los que hemos sobrevivido nos quedamos aquí más tristes, más apagados y con el vacío que te dejan las despedidas a medias. Pero somos más fuertes de lo que pensamos. 2020 también ha servido para darnos cuenta de esto. Y con eso nos vamos a quedar. Con las videollamadas que nos alegraban el día, con los mil memes con los que hemos soltado carcajadas (nos salva el humor), con la vena cocinillas que nos sacó el confinamiento, con un planeta que pudo respirar bien durante unos meses libre de nuestra contaminación, con un tiempo extra para estar con nuestra familia... en definitiva con un parón del tiempo que nos vino bien para pensar y para valorar. Con esas enseñanzas empezamos 2021. Con eso y con varios descubrimientos gastronómicos. Para mí el top ha sido el agar-agar, esa alga que triturada es diez veces más potente que la gelatina. Estos vasitos están hechos con esta maravilla natural que me había conquistado mucho antes de probarla. La palabra agar significa jalea o gelatina en malayo, pero se quedó con el nombre agar-agar porque al repetir la palabra dos veces se le da más énfasis. Como cuando dices que te has comprado un bolso “de piel-piel” para que quede claro que es piel auténtica. La vida a veces es maravillosa. 2021 lo será. Confiemos.

