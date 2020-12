Tres recetas navideñas un poco más especiales

Actualizada 18/12/2020 a las 14:40

Vivo con miedo a estas Navidades. Nunca he sido pesimista ni agorera y estas páginas intento que siempre sean alegres, desenfadadas, jocosas, joviales y jacarandosas, que bastantes desazones hay en el resto del periódico. Pero ayyyy qué miedo me dan estos días que llegan en el peor momento posible. Hagan el favor de portarse bien, no se me despendolen ahora que empezamos a ver la luz con la vacuna como regalo de los Reyes Magos. Yo le voy a chivar hoy tres recetas que suenan a Navidad de otros tiempos, a las Navidades de la vieja normalidad. Estuve a punto de poner tres recetas de pizza que es a lo que parece que huelen más estas fiestas. Pizza y peli y a esperar a que pase todo esto. Pero luego pensé que habrá muchas personas que, aunque en casa, aunque sólo con vuestra familia más cercana, sí vayáis a celebrarla con los manjares especiales a los que estamos acostumbrados. Para vosotros van estas ideas. Bastante duro está siendo todo esto como para sacrificar, también, el marisco, el foie, el pescado bueno y los turrones. Eso sí, ya lo saben, bien de ventilación en casa, es hora de lucir la bufanda de Melchor del año pasado. Por primera vez mejor separar las mesas en lugar de por niños y mayores por núcleos de convivencia. Croquetas para todos, por fin. Y la opción ideal es sentarse en zigzag para no tener otro comensal enfrente. Los de mayor riesgo presidiendo, cerca de la ventana. No gritar es lo que más va a costar. Importante que solo sirva la mesa una persona, y lo haga con mascarilla. A ver si es un hombre y de paso cambiamos también alguna cosa más. Lo que no debe cambiar es abusar de los geles hidroalcohólicos. Y se acabó el compartir, el coger todos de una misma fuente y el chocar las copas para brindar. Este año el chin chin se hará con los ojos... También los abrazos y las caricias. Hemos tenido un año para ensayar este nuevo tipo de comunicación. ¡Ya falta menos para perderlo de vista!

