Actualizada 08/12/2020 a las 11:43

He sido siempre yo un poco reacia a todo lo que sonaba a integral. ¿Un poco, Nahum? Vale, he sido siempre yo bastante reacia a todo lo que sonaba a integral. Los prejuicios, ya saben. Pero es un mundo que ha avanzado mucho. Antes los espaguetis integrales eran unas tiras duras y tiesas con sabor a cartón que por muchos nutrientes que tuvieran no podían competir con la pasta de harina refinada. Serían más sanos, sí, pero el colesterol casi merecía la pena. Ahora, sin embargo, en algunas marcas apenas se nota la diferencia. Y esto es una maravilla teniendo en cuenta que sí es cierto que nutricionalmente uno es mucho más sano que el otro. Es genial que haya personas que dediquen todas sus energías a buscar una vacuna pero es también muy de agradecer que otras se esfuercen por convertir nuestros caprichos gastronómicos en platos saludables. La felicidad está también en las pequeñas cosas. Muchas veces, sobre todo en las pequeñas cosas. Como utilizar un puente entero para ponerte morada de pasta. Integral, claro. Las navidades están a la vuelta de la esquina y una no se puede permitir caloría extras a principios de mes. Incluso aunque fuera esté nevando y no haya mucho más que hacer en esta ciudad gris con los bares y las fronteras cerradas que ver Netflix y atufarnos a hidratos. Eso sí, me los hice con verduras, con todas las que pillé, con la idea de que éstas fueran las protagonistas y los fideos meros acompañantes. Alcachofas, espárragos trigueros, cebolla... me atrevería a decir que cualquier ingrediente del cajón del frigorífico les va bien. Y claro, también podemos hacerlos tipo carbonara si no queremos pasarnos de sanos. Y si lo que queremos es innovar ya a unos niveles estratosféricos, la idea de hacerlos con unos calamares de lata es maravillosa. Suena a desesperación, y puede que nacieran así. Pero ¿cuántas maravillas se descubrieron así?

Te puede interesar