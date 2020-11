Tres recetas con berenjena

Actualizada 17/11/2020 a las 10:25

Había olvidado lo mucho que me gustan las berenjenas asadas. Había olvidado lo sencillas que son de preparar y que siempre que me llevo un bocado de este manjar, con su chorrito de aceite de oliva del rico por encima, pienso: “¿Por qué no me hago esto más a menudo?” Y si ya las combinas con pimientos asados de los pelados a mano en cadenas familiares te dan ganas de no cambiar nunca más el menú. Pero hay que hacerlo, claro. Por eso voy probando diferentes combinaciones cada vez, para que no se me acuse de monótona y aburrida. Sosa yo, chsssss. ESO JAMÁS. Esta vez coroné el timbal con queso Camerano con Denominación de Origen Protegida. Es de origen español, de nuestra vecina La Rioja sin ir más lejos, y tiene una elaboración limitada, únicamente 8 ganaderos y 2 queserías lo producen. Se elabora fresco, semi o curado y solo con leche de cabra de las razas murciano-granadina y malagueña. Exactamente la leche de 2.800 cabras son las destinadas a esta maravilla que mejora el timbal considerablemente. También lo hacen las almendras caramelizadas con su puntito dulce. Y el atún. Sí, parece un galimatías sin sentido (preciosa palabra “galimatías”) pero el resultado es genial. Lo mismo le pasa al hojaldre improvisado y elaborado con todo lo que pillé en el frigorífico. Es lo que tiene que nuestra querida berenjena sea tan polifacética. En la receta provenzal no se ve, pero está ahí, confíen en mí. ¡Vaya que si está! Está rebozada en huevo y en pan rallado con queso. No se me ocurren muchas maneras mejores de estar, la verdad. Vayan ensayando todas estas recetas que las cifras de las que vivimos todos pendientes desde hace meses, esas que nos dicen cómo va toda esta locura, empiezan a sonreír un poco... Vamos viendo la luz. Y pronto tendremos que abrir las puertas de casa para volver a vivir todo lo que nos han quitado. Confíen.

