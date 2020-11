Recetas con conservas para un picoteo casero

Actualizada 10/11/2020 a las 11:16

He retomado estos días viejas costumbres de antiguos confinamientos. No estamos encerrados como en marzo pero yo intento en la medida de lo posible salir poco y aprender de nuevo a disfrutar de mi pequeña y acogedora VPO. He ordenado el trastero, los cajones de la ropa, la caja de las facturas y hasta la estantería de los titos. Y, al igual que en primavera, el domingo me enfrenté a la despensa. Me volvió a invadir el monstruo del aprovechamiento y de nuevo me propuse ir acabando poco a poco con las últimas remesas de conservas antes de volver a comprar una nueva tanda. Sí, que pensamos que esas latillas y esos botes de cristal son inmortales y no, amigos. Caducan. Tarde, pero caducan. Y el dolor y el sentimiento de culpa es el doble cuando ves que se te ha pasado la fecha en uno de estos productos eternos. Así que este fin de semana aquí la mendas tiró de despensa. ¡Y qué maravilla! Qué gustito hacer hueco en los estantes y qué gozada darle la vuelta a recetas de siempre. Tenía unas alcachofas en conserva envasadas por mí misma. Esa historia ya se la contaré algún día, ya saben que me encanta hacerme la interesante. El caso es que ojito a cómo estaban en hummus. Precioso y lucido además de delicioso. Y servido con almendras por encima para darle un punto crujiente. Un aperitivo sano y genial. Y es que otra de las costumbres de confinamiento es hincharse a ver series en Netflix y por ende ponernos morados mientras tanto de patatas fritas y dulces. Así que para no sentirme tan despojo humano lo que hice el finde fueron todo recetas de picoteo pero sano. El hummus del que ya les he hablado, un snack crujiente aprovechando los garbanzos que me sobraron al hacerlo y un dip de berberechos con queso en crema. Que este confinamientos con turrones y caprichos navideños varios puede ser TODAVÍA más peligroso que el anterior.

