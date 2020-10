Tres recetas con Parmigiano Reggiano

Actualizada 27/10/2020 a las 12:22

Estoy poniendo las fotos de las recetas y noto cómo me resbala una babilla hasta el teclado. Menos mal que estoy con mi portátil y no en el periódico. ¡Menos mal! Porque eso quiere decir que puedo levantarme y darle un mordisco al queso que tengo en la quesera. Ah sí, sí. Yo tengo quesera que me gusta fardar con las visitas de joyitas. Ñammmm, ya está. Antojo satisfecho. Sigamos. Leche, cuajo y sal. Nueve siglos lleva el Parmigiano Reggiano reinando en el mundo de los quesos y sigue haciéndose de la misma manera que el primer día, sin aditivos y totalmente natural. Leche, cuajo y sal. Tres únicos ingredientes que si te detienes bien a saborearlos se aprencian perfectamente en cada mordisco. Cuánto tenemos que agradecer a esos monjes benedictinos que se empeñaron en encontrar un queso que aguantara bien en el tiempo. Era la Edad Media y lo consiguieron secando la masa y aumentando el tamaño de las piezas. De ahí que los quesos de Parmigiano Reggiano sean esas maravillas gigantes en las que dan ganas de meter la cabeza y empezar a morder. Sin piedad y, sobre todo, sin decoro ninguno. Y de lo que dan muchas ganas es de viajar hasta Emilia Romagna, la zona de Italia donde se elabora. Sí, la única del mundo junto con una pequeña parte de Lombardía. Una superficie de diez mil kilómetro cuadrados donde se produce todo el Parmigiano Reggiano que se exporta al mundo. Sólo ahí podría nacer este queso porque solo ahí las vacas de las que se saca la leche comen esas hierbas y esos forrajes que le dan ese punto tan especial. 265.000 vacas ni más ni menos. Seres majísimos gracias a quienes me he sacado de la manga una tortilla que ha sido todo un descubrimiento, una ensalada increíble con Parmiggiano Reggiano frito, y como no, una pasta con bien de queso rallado por encima. La maravilla que vino de Italia hace más de 900 años y que ojalá no se vaya nunca.

