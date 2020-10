Recetas con chocolate, el alimento de los dioses

Actualizada 20/10/2020 a las 11:17

¿Puede ser que no recuerde la última vez que hice una receta con chocolate? ¿Puede ser que esta maldita pandemia esté arrasando también con mis básicos de felicidad? ¡Pues no lo pienso permitir! Vamos, hombre. Lo que nos faltaba por ver. Antes, me tenían que llamar la atención porque abusaba objetivamente del chocolate y, desde hace un tiempo, ni lo nombro. ¡Esto se va a la mierdaaaaa! Bueno, lo cierto es que hace unas semanas hice una receta que llevaba chocolate. Ups. En cantidades muy simbólicas, porque era rallado por encima de una tostada de foie. Pero sí, la esencia no la he perdido, no se vayan ustedes a preocupar por mi estabilidad mental y emocional. Todo en orden. Sigo colando esta maravilla mexicana en cuanto tengo ocasión, pero ya tenía ganas de hacerle un monográfico, la oda que merece. El botánico Carlos Linneo lo llamó Theobroma, que significa “alimento de los dioses”. Ya ven que no es cosa mía lo del exceso de devoción. ​ Fue objeto de culto para mayas y aztecas. La historia me da la razón. Según la mitología maya, ​Kukulkán -que era un dios con forma de serpiente con plumas (inquietante, sí)- les dio el cacao a los mayas después de la creación de la humanidad. Es decir, al séptimo día en lugar de descansar les dio cacao. Yo no digo nada pero... Lo que nosotros conocemos como chocolate es ese cacao mezclado con azúcar y especias como vainilla y canela. Y hoy es el protagonista de las tres recetas. Dos dulces y una salada. No hay excusas para no utilizar esta delicia todos los días. ¡Va con todo! Para platos salados va genial rallado por encima, en vinagretas, en salsas cazadoras... Y para elaboraciones dulces... ayyy para los postres cómo va... Yo me enfado siempre en los restaurantes en los que ninguno de sus postres lleva chocolate porque me parece clave terminar las comidas con su sabor en la boca. Siempre. Así me va, claro.

Te puede interesar