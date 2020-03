Recetas para hacer con niños durante la cuarentena

31/03/2020 a las 12:45

Hay un mensaje muy repetido últimamente en los chats de madres en los que estoy (en la mayoría contra mi voluntad). Dicen como papagayos algo como que los verdaderos héroes de todo esto son los niños. Pobrecitos ellos, que no va al cole y no pueden salir de casa y no entienden nada... Pobres sí. Pero yo les aseguro que cuando llegan las nueve de la noche y me tumbo en la cama con mi hija de tres años me doy bastante más pena yo. Bastante más. Escribo esta columna vestida de princesa, con las uña