Volovanes de hojaldre rellenos de maravillas

Actualizada 11/06/2019 a las 13:16

Nunca he creído en los menús infantiles. Vale, sí, llevan croquetas y sólo por eso debería de jurarles amor y respeto eterno pero es que no entiendo eso de que los niños en los restaurantes tengan que comer diferentes a los adultos. Macarrones y pollo, además. Como si no supieran comer otra cosa. Si en la amplia carta que tiene un restaurante a tu hijo solo le gustan los fritos y la pasta creo que hay un problemilla. Puede ser que con eso sea con lo que más disfruta, vale, a mí me pasa

Selección DN+