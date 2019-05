Actualizada 13/05/2019 a las 14:48

Mi nevera no me representa. Bueno, no representa mi tipín. Vale, tipón. Vale, tripón. Porque ustedes la abren y la ven llena de verduras. Verduras deliciosas que les hacen presuponer que la dueña se cuida y mucho. Y toma sus cinco piezas de fruta y verdura al día. El truco está en que rara vez tomo las verduras sin compañía extra. Solo cuando como en casa de mis padres. Ya saben esta historia. Y para muestra, las recetas de hoy. Verduras muy bien acompañadas. Vamos a ver, no son recetas

Selección DN+