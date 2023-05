Un plan gastronómico y cultural en Zaragoza para junio

Qué más quisiera yo que poder ir a Zaragoza un par de veces al mes” le decía Goya a su íntimo amigo de la infancia Martín Zapater en una carta que le mandó el 13 de junio de 1787 desde Madrid.¡Qué más quisiera yo también, Paco! Que he estado este fin de semana y ayyyyy he sido tan feliz... Me invitaron otra vez los maños para disfrutar de su tierra, de su historia y de su gastronomía, que es maravillosa. HORECA Restaurantes celebra durante todo el mes de junio la competición de sus premios anuales. Y ya llevan 24 ediciones. Restaurantes de toda la comunidad presentan sus menús degustación por 35 o 55 euros. Los mejores tendrán premio. Aunque el premio en realidad nos lo llevamos quienes disfrutamos de ese planazo. Les voy a dar ideas, ahora que se me ha subido a la cabeza esto de ser Cicerone. Pueden alojarse como yo en el Hotel Don Jaime 54, en plena Plaza del Pilar, para que lo último que vean antes de dormir y al despertarse sea esa basílica que te deja sin palabras. Eso sí, vayan, por favor a la SEO, que a mí, que no me escuche la Pilarica, me impresiona por dentro mucho más. Y, cójanse un café (o un tinto de verano) y suban al bus turístico que durante 90 minutos les pasea sin cansarse por la histórica Caesar Augusta. Así vamos haciendo hambre para disfrutar de la gastronomía maña y de esos menús degustación que muestran lo mejor de cada casa. Y están muy bien de precio. Pinchos de vanguardia, el Ternasco de Aragón hecho de una forma increíble, platos de verduras maravillosos... Les dejo las recetas de tres elaboraciones fascinantes que pueden disfrutar dentro del certamen. Tienen hasta el 25 de junio para escaparse. Y aprovechen para ver la exposición temporal que hay ahora sobre Goya en la Lonja. Y disfruten de sus primeros bodegones, de la cocina de su infancia... Un fin de semana gastronómico en todos los sentidos. ¿Quién da más?