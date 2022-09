Dabiz Muñoz, elegido mejor chef del mundo por segundo año consecutivo

El madrileño Dabiz Muñoz ha sido elegido como el "mejor cocinero del mundo" al haber conseguido por segundo año consecutivo el primer puesto del Top 100 mundial de los premios 'The Best Chef Awards 2022', en una gala que se ha celebrado este martes en el Palacio de Cibeles de Madrid.

El creador de DiverXO ha revalidado su título en este ranking elaborado con los votos de 350 cocineros y profesionales del sector. Varios cientos de chefs de todo el mundo se han reunido en Madrid para conocer el resultado.

Además de este título el madrileño ha conseguido otros dos galardones, el de mejor restaurante de Madrid y el mejor chef votado por profesionales.

Además de Muñoz, en la lista de The Best Chef Awards aparecen en tercer lugar Joan Roca (El Celler de Can Roca), Andoni Luis Aduriz, en quinto lugar (Mugaritz) y el trío formado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Disfrutar) en el séptimo lugar entre los 10 mejores.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha participado en la sexta gala de entrega de los premios, ha destacado al chef como un "icono indudable de la cocina de vanguardia de Madrid y de España" y ha subrayado que es un "orgullo enorme" que forme parte de la restauración de la ciudad. "Enhorabuena por este merecidísimo premio", ha escrito en su perfil de Twitter.