Todo lo que se sabe del nuevo restaurante de Jordi Cruz en Madrid

Jordi Cruz, el mediático cocinero que forma parte del jurado de MasterChef, está buscando un local para montar un nuevo restaurante. El catalán, famoso por su participación el concurso televisivo y por sus creaciones culinarias en redes sociales, no descuida su oficio y tiene la vista puesta en ampliar su negocio.

Hasta el momento, Cruz tiene en marcha cuatro restaurantes, todos ellos en Cataluña: ABaC, Angle, Ten’s Tapas y Atempo. Así que parece que al chef le ha llegado el momento de salir y aventurarse en la capital: "Madrid ha sabido sacar pecho en estos momentos tan malos y mantener el espíritu. Es una buena ciudad para hacer cosas", declaraba el chef a 20 Minutos.

Cruz adelanta que el proyecto en Madrid será un templo gastronómico a la altura de ABaC: "Podríamos hacer algo de tapas, pero creo que nuestro proyecto tres Estrellas está listo para viajar".

El chef explica que están buscando ya el sitio, pero más que un local buscan una casita. Encontrar algo así en el centro de Madrid no es fácil, por lo que Jordi Cruz no tiene prisa y, por lo tanto, no cree que el nuevo restaurante esté listo para este año.