Los postres y el amor que me traje de Aoiz

Soledad es francesa. No sé si lo de cocinar tan bien le viene en esos genes galos. Desde luego en el precioso deje que tiene al hablar sí se nota que creció y que aprendió a escribir y a leer en la lengua de Simone de Beauvoir. Se nota en eso y en que llamó a su hija Carole. Y yo no tengo vidas para agradecérselo. No que le llamara así (al fin y al cabo yo la llamo siempre Concisa) si no que la pariera. Ese regalazo que me hizo un abril de hace 40 años no queda recompensado ni aunque le dedique el periódico entero. El colmo es que cuando me escapo a Aoiz a decirle que “Merci beaucoup pour mon ami” me vuelvo con el coche lleno de tuppers. La absoluta fantasía de que encima sea ella quien me agasaje con su merveilleuse cuisine. El otro día fue el cumple de Carole y se pueden imaginar el festín. Estuve tres días comiendo canelones, una de las especialidades de la casa. Postres no porque nos los comimos todos allí, al calor de la chimenea. Deberían ustedes estar contentos de que me dio tiempo, el justo, para hacerles fotos y de que Sole, que ahora es influencer en Instagram, me chivó las recetas. Pare a una de mis mejores amigas de todos los tiempos, me alimenta de una manera desproporcionada en cuanto tiene ocasión y encima me soluciona las páginas de hoy del periódico. La vie est belle! Como experta en mousses de chocolate diré que ésta es la mejor que he probado en la vida. Como picadora entre horas profesional diré que es imposible que esas galletas de almendras duren en casa más de dos días. Como catadora oficial de postres con leche y enamorada de todo de tipo de capas de azúcar caramelizadas a punta de soplete les aseguraré que van a alucinar con la crème brûlée de mi querida Soledad. Como persona intensa que tiene tatuada la palabra hipérbole les diré que Concisa es, sin duda, de lo mejorcito que me ha dado la vida.

La auténtica crème brûlée

Con esta receta de Sole sale un litro de este maravilloso postre francés.

INGREDIENTES 700 g de leche

700 g de nata

175 g de azúcar

1 rama de vainilla

10 yemas

Tipo de cocina Postres Preparación Hervir si puede ser la víspera la leche y la nata con la vainila y cuando esté hirviendo bajamos el fuego al 4 o 5 con la finalidad de que hierva despacio durante una media hora más. Necesitamos esta preparación fría. Mezclamos en un bol los huevos, las yemas y el azúcar. Echamos la mezcla de leche y nata fría a esta última mezcla de huevos. Llenamos la fuente que hayamos elegido o los recipientes individuales y los metemos al horno al baño María a 110-120 grados.. Se cuajará todo. Para caramelizar lo hacemos con un quemador o un soplete. Ponemos por encima el azúcar moreno y los caramelizamos dándoles bien de calor con cualquiera de estos utensilios

La mousse de chocolate perfecta

Estas cantidades de Pralin son para hacer mucho.

INGREDIENTES 250 g de chocolate negro

6 claras de huevo

2 yemas de huevo

1 pizca de sal

100 g de nata líquida

40 g de azúcar en polvo

2 cucharadas de pralin:

100 g de avellanas tostadas

100 g de almendras tostadas

200 g de azúcar en polvo

Tipo de cocina Preparación Hervimos la nata. Picamos el chocolate y lo ponermos en un bol. Vertemos sobre la nata muy caliente, dejamos actuar 1 minuto y removemos con unas varillas. Debe quedar brillante y sin grumos. Hacemos el pralin haciendo caramelo hirviendo el azúcar y añadiendo los frutos secos. Removemos bien durante unos 20 minutos. Esperamos a que se enfríe, lo cortamos en trozos y lo picamos bien en una trituradora. Añadimos dos cucharadas a la mezcla anterior y dejamos enfriar. El resto lo podemos guardar para otra receta. Batimos las claras con la sal. Cuando esté espumoso añadimos el azúcar poco a poco sin dejar de batir. Añadimos las yemas de huevo a la primera mezcla, la del chocolate, y a ésta las claras removiendo suavemente de forma envolvente con una espátula. Distribuimos la mousse en copas y refrigeramos por lo menos 3 horas.

Las moskovitas caseras de soledad

