Patxi Montero Monge: “La autopublicación de libros ‘online’ funciona si no escribes ficción”

Él mismo se quedó sorprendido durante el confinamiento con la respuesta de la gente. "Nunca hubiera pensado que unos libros tan sencillos sobre recetas de pan, elaborados en casa cuando no se podía hacer otra cosa, interesaran tanto". Por eso, desde entonces, Francisco Javier 'Patxi' Montero Monge sigue investigando los temas que más atractivo ejercen sobre los consumidores de ese gran mercado mundial que es Amazon. Como buen comercial, confiesa que ha escrito sobre varios asuntos, y con distintos seudónimos, pero definitivamente comprobó que la gastronomía es un 'top' ventas. Después de autopublicar ocho libros de pequeño formato en los últimos dos años (sobre pan, arroces, hamburguesas, alimentos ricos en vitamina D, dulces y postres), este vecino de Ripagaina prepara otra publicación, esta vez de cocina mediterránea, que lanzará en los próximos meses.

¿Cómo se le ocurrió escribir recetas de pan en plena andemia?

Me gusta mucho cocinar, también comer, muchísimo, y el pan es uno de mis alimentos preferidos. Durante la primera ola de la covid, además del papel higiénico, lo que más escaseaba en los supermercados era la harina. Así que me quedé con ello y se me ocurrió que sería una buena idea escribir recetas sobre panadería y repostería. Mi primer libro, Recetas de pan gourmet (1): casero, hecho en casa y por ti, que publiqué el 12 de abril de 2020, fue como un tiro. La gente estaba en casa, sin poder salir, y una gran parte de su tiempo lo dedicaba a buscar recetas de cocina por internet. Así que localicé contenidos por la red y probé las mejores fórmulas; luego comprobé las herramientas de autopublicación disponibles y trasteé para ver cómo posicionar mejor las publicaciones (títulos, descriptores, palabras-clave...) Y al final, funcionó.

Pero entonces, las recetas no eran suyas... No es usted un cocinero que crea y luego divulga, sino un ‘emprendedor’ que ve lo que el mercado necesita y se lo ofrece...

Así es [ríe]. Internet está llena de recetas. Tú tienes que ser capaz de encontrarlas y tener imaginación para empaquetar la información de otra manera, que sea sencilla, atractiva y fácil de localizar...

¡Menudo filón!

El primer libro funcionó tan bien que publiqué dos más sobre pan y luego un cuarto que recopilaba los otros tres. El momento era muy propicio para este tipo de contenidos. A lo largo de los últimos meses también han funcionado, pero no al mismo nivel que durante el confinamiento.

Y ahora que ya no escasea la harina, ¿de qué va a escribir?

La gastronomía en general interesa, pero solo tienen audiencia los grandes cocineros, como Karlos Arguiñano o Iban Yarza. Aunque en algunos momentos he estado ahí, codo con codo con ellos... [ríe]. Pero si no lo eres, lo mejor es que busques un tema muy específico. Por eso después del pan, me centré en las hamburguesas, luego en el arroz y más tarde en la vitamina D. El último libro, publicado en diciembre, iba de dulces y postres de Navidad; y el próximo, que publicaré probablemente en marzo, será sobre cocina mediterránea.

Y además de la comida, ¿podría escribir sobre otros temas?

Ya lo he hecho. Y con otros seudónimos, incluso de mujer... [ríe]. He escrito sobre el sector inmobiliario, he escrito tutoriales sobre cómo autopublicar libros en Amazon... Soy muy inquieto y un apasionado de la tecnología, así que he diseñado páginas web, he creado aplicaciones para videojuegos... Lo mío es prueba de ensayo y error... Siempre estoy probando cosas nuevas. Más por entretenerme que por buscarme la vida.

¿Ha pensado en publicar novelas?

No. La autopublicación funciona si no escribes ficción, porque es muy difícil posicionarla. Aunque estas plataformas tienen dos objetivos: cumplir tu sueño de escribir un libro u obtener algunos ingresos extra. Y yo animo a la gente a que autopublique con un fin u otro.

Por cierto, ¿de dónde le viene el seudónimo de Javier Lozano?

Lozano es el segundo apellido de mi madre. Lo uso en homenaje a ella, porque es una gran cocinera.

¿Qué opina su familia de su labor?

Mi mujer, que es también comercial como yo, espera que algún día encuentre la fórmula mágica... The niche is rich (el nicho es rico), como dice el eslógan [ríe]. Mi madre me llamó encantada el otro día para decirme que el novio de una prima mía de Extremadura le había regalado a ella un libro mío...