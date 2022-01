Los restaurante favoritos de Alberto Chicote

algunos de sus restaurantes favoritos son orientales. De hecho anunció en Navidad que abrirá en Madrid El reconocido chef madrileño Alberto Chicote es además de cocinero, escritor y presentador de televisión. Actualmente dirige el restaurante Yakitoro y Puertalsol en Madrid, cuyo menú es una reinterpretación de la cocina japonesa. Quizá por esos. De hecho anunció en Navidad que abrirá en Madrid un nuevo restaurante llamado Omeraki , del que dio a conocer su nombre y logo en redes sociales.

Guía Repsol publica ahora cuáles son los seis restaurantes fetiches del chef en una entrevista en la que Chicote reconoce que casi siempre va a comer a los mismos lugares, que suelen ser de sus amigos. Admite, además, que nunca puede evitar pedir croquetas y confiesa su animadversión hacia los huevos. Pero, eso sí, una buena tortilla de patatas es infalible siempre que lleve cebolla, porque se declara "concebollista".

SACHA - Madrid

"Casi siempre voy ahí", asegura, no solo porque su relación con el cocinero Sacha Hormaechea es casi fraternal, sino porque "se come tan tan bien, es tan divertido, tan honesto y tan amable que hay veces que no voy porque sé que tengo que visitar a otros amigos". Situado en el número 11 de la calle Juan Hurtado de Mendoza, la carta varía según los productos de temporada, y el precio oscila entre los 60€-70€ por comensal con vino.

Eso sí, cuando busca platos nipones escoge '99 Sushi Bar' porque le gusta "mucho, mucho, mucho" y 'Kabuki', porque aplaude el trabajo de Ricardo Sanz. Ambos, indiscutibles templos del producto.

99 SUSHI BAR - Madrid

Desde que abriesen su primer restaurante en la madrileña calle Hermosilla, la marca no ha parado de crecer, conquistando ciudades alrededor del mundo con su oferta japonesa. Barcelona, Madrid, Bilbao, Marbella, Rabat, Abu Dhabi, Dubati... estas piezas de sushi con productos de la temporada que se elaboran delante del comensal son una auténtica revolución, pero 99 Sushi Bar no es solo sushi. El precio medio de este restaurante ronda los 90€.

KABUKI - Madrid

Otro de los mejores japoneses de la ciudad está entre los restaurantes fetiches de Chicote: Kabuki. Con Ricardo Sanz a los fogones, la fusión de comida española con japonesa es una auténtica obra de arte. El precio medio de este restaurante ronda los 100€.

CAÑADÍO - Madrid

Chicote es un gran defensor de la cocina tradicional española, así que en 'Cañadío' se siente muy cómodo."Las croquetas de chorizo me parecen de volverse loco. Y las rabas también". Allí cocina Jesús [Alonso] "que lo hace muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bien". Cañadío ofrece una zona de barra con pintxos antes de llegar al comedor, donde no se puede dejar de pedir su tarta de queso de postre. El precio medio por comensal ronda los 50€.

A PEPA - Alboraya, Comunidad Valenciana

Mientras duran los rodajes, sobre todo los de Pesadilla en la cocina que suelen obligarle a estar una semana en el mismo lugar, come con el equipo. Hace algunos días visitó este lugar "de comida humilde a un precio razonable", comenta. Destaca su menú de mediodía elaborado, cuenta, "con mucho cariño".

Este restaurante, por supuesto, es un auténtico especialista en arroces, que la zona lo merece. A pesar de que el arroz en paella es su especialidad, en La Pepa Bluespace podemos encontrar entrantes por un precio de entre 8€ y 22€, carnes de entre 16€ y 26€ o arroces de entre 11€ y 39€. Buena comida a precios muy razonables.

Precisamente este programa le ha llevado a visitar Navarra varias veces.

SAGARTOKI - Vitoria

A pesar de no soportar los huevos, ni de ser capaz de tomar una tortilla francesa, es un apasionado de la de patatas "con cebolla porque soy concebollista". La del bar 'Sagartoki', de Senén González, es su favorita.Sagartoki ofrece 3 menús diferentes, con precios de 45€ y 50€.

CHICOTE Y LA TELE

Al margen de su trayectoria culinaria, Alberto Chicote ha estado muy vinculado a los medios de comunicación. Antes de dar el salto a la televisión nacional, el chef presentó algunos espacios en el Canal Cocina,9 hizo varias colaboraciones en la sección de gastronomía de El País Semanal y tenía otra sección sobre cocina en Asuntos Propios, programa de Radio Nacional de España presentado por Toni Garrido.9