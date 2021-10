Alberto Chicote la lía en Londres

El cocinero Alberto Chicote viajó recientemente a Londres para comprobar de primera mano cómo son los platos que ofrecen en la capital inglesa como"spanish food". La experiencia no fue todo lo bien que le hubiera gustado.

El cocinero madrileño se atrevió a probar una paella valenciana, supuestamente la "joya de la corona" de un puesto famoso en el mercado de Camden Town. Pero, Chicote lo tenía claro, aquello era una "estafa". "¡Joder! ¡La virgen santa! Creo que no he comido un arroz peor que este en mi vida”, sentenció Chicote tras probar las denominadas "paellas del demonio" aderezadas a base de kétchup, mayonesa o chili. "El arroz se ha quedado duro, la textura es plástico, no hay un sofrito base, no hay azafrán...", se quejó. "Esto es una estafa totalmente", concluyó el cocinero.

A lo largo del recorrido culinario con su programa ¿Te lo vas a comer? Chicote probó fabada asturiana, croquetas de jamón, tortilla de patatas… Todo era un despropósito. “¡La madre que me parió! No hay quién se lo coma”. Conforme más avanzaba la degustación, más se enfadaba el cocinero madrileño.

El pasado 28 de septiembre se estrenó una nueva temporada del programa de investigación y denuncia que sigue teniendo el objetivo de evitar que "nos la sigan colando" y en el que el chef ejerce como conductor y defensor de los consumidores.

Esta cuarta temporada del programa, producido por Atresmedia TV en colaboración con Cuarzo Producciones, está compuesta por ocho capítulos en los que Alberto Chicote descubre al espectador cómo se sigue engañando con cosas tan cotidianas como una conserva de atún o una caja de pastas artesanas.