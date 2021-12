La Crema de Chocolate Belga con caramelo salado, estrella de Goshua

Goshua prepara cada día una amplia gama de postres y yogures premium elaborados con leche fresca del Pirineo, sin gluten, sin conservantes ni colorantes artificiales. Más de 60 años avalan la calidad de esta empresa arraigada en la Ultzama, que prepara las recetas de toda la vida respetando su autenticidad y frescura, pero aportando un punto de innovación que las convierte en irresistibles placeres. “Tradición e innovación no son incompatibles. En Goshua nos mantenemos fieles a nuestras raíces y mantenemos la esencia de los valores que nos definen. Nuestros postres están basados en recetas de siempre elaboradas con ingredientes de primera calidad y, por supuesto, con leche fresca de nuestro entorno más cercano. Pero eso no quiere decir que no nos guste seguir probando e investigando con tal de aportar novedades y tratar de buscar siempre la mejora continua”, comenta Maite Ilundáin, responsable de marketing de Postres Goshua.

YA ES NAVIDAD EN GOSHUA

Con la llegada de la Navidad, Postres Goshua despliega toda su capacidad creativa e innovadora y, año tras año, prepara sus propuestas más especiales para endulzar las fiestas. Esta vez no será diferente. La marca navarra presenta una nueva delicia: la Crema de Chocolate Belga con caramelo salado. El postre soñado para los grandes amantes del chocolate elaborado con la leche más fresca de las vacas de los valles pirenaicos navarros, el cremoso chocolate belga y una generosa capa de caramelo salado. La combinación perfecta de dos sabores exquisitos que se funden en el paladar en una explosión de matices única.

CUAJADA Y ARROZ CON LECHE: ¡LISTOS PARA LA NAVIDAD!

Como si de una tradición se tratara, la Cuajada Goshua cambia su tradicional tarro de terracota y se engalana para la ocasión tiñéndose con un intenso rojo. Un pack especial Navidad para un postre, elaborado con un 100% de leche fresca de oveja del Pirineo, que sigue fiel a la receta más tradicional. Delicada, suave en su sabor y firme en su textura es un postre imprescindible para Goshua desde su creación.

“La cuajada es imprescindible para nosotros”, afirma Maite Ilundáin. “Con ella comenzó la historia de Goshua y a día de hoy, más de seis décadas después, sigue siendo un símbolo. No solo por la receta, en la que nos mantenemos fieles a la original, sino también por su tarro de barro. Es un postre suave y delicioso, que puede tomarse solo, con miel o con frutos secos, pero que gusta en todas sus versiones. Por eso, en Navidad tiene que estar siempre presente y ya es una tradición presentarlo en un tarro rojo para darle un toque de distinción”.

Además, Goshua lanza, por cuarta Navidad consecutiva, el Arroz con Leche con manzana caramelizada que estará disponible en las principales enseñas de la distribución regional y nacional. La receta mejorada de su emblemático arroz con leche permite disfrutar del arroz en su punto perfecto de cocción y de la cremosidad de la leche: un verdadero regalo para los sentidos que refuerza su dulzura con el toque único de la manzana caramelizada.