Gran Feria anual del Vino de E.Leclerc

Asimismo, un experto sommelier asesorará a los clientes sobre los mejores caldos blancos, rosados y tintos con D.O. Navarra, en la zona especialmente habilitada para ellos. Será los sábados 25 de septiembre y 2 de octubre, entre 11 y 14 horas.

El maridaje también tendrá un peso importante, por eso E.Leclerc contará con grandes ofertas para acompañar los vinos con embutidos, ibéricos y quesos de nuestra tierra (Roncal, Idiazabal,… ), quesos franceses (Camambert, Blue Basques, Emmental, Comté…), italianos (Gorgonzola, Parmeggiano…) y de otros países europeos.

Además, E.Leclerc organiza unpara cuatro personas online de los vinos premiados D.O. Navarra 2021 en conjunto con Reyno Gourmet, la D.O. Navarra y D.O. Roncal.