Mousse de chocolate fit

Actualizada 11/08/2020 a las 06:00

Ésta es una de las recetas que nos enseñó a preparar Carol Ágreda en uno de los cursos de recetas fit de este año. Lo sé, en la foto no parece que esta mousse de chocolate lo sea mucho pero la buena noticia es que lo es, sí, super fit. El aguacate aporta la grasa que en otras mousses lo hace la mantequilla. Claro, ni punto de comparación de dietético. El plátano, además de textura le aporta la proteína. Y el punto de acidez, la frambuesa. Lo cierto es que es una muy buena opción para comer todo lo que queramos sin la carga de los remordimientos.



INGREDIENTES:

1 aguacate

1 plátano

100 g de agave (tipo miel)

50 g de cacao

50 g de leche de avena

1 cucharada de extracto de vainilla

frambuesas

ELABORACIÓN:

Paso 1: Pelamos el aguacate. Háganlo por dios con cuidado que no saben las de personas que acaban en urgencias por pelar un aguacate. Lo pelan bien y reservan la pulpa. Pueden guardarla con el hueso para que no se oxide mientras preparamos el resto de ingredientes. Aunque va a ir triturado y mezclado así que aunque se ponga negro no se apreciará.



Paso 2: Pelamos el plátano (no hace falta que tengamos tanto cuidado como con el aguacate) y batimos todos los ingredientes juntos hasta que quede una textura tipo mousse. Es decir, el aguacate con el plátano, el agave, el cacao y la leche de avena con el extracto de vainilla.



Paso 3: Lo servimos en vasitos con una frambuesa coronando para darle el punto ácido que le va genial para quitar el empalague.