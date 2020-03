23/03/2020 a las 06:00

Uno de los miedos atroces que tengo es salir de la cuarentena y encontrarme con que de muchos alimentos ya ha pasado su temporada ¡Y nos la hemos perdido! Ansiedad, ansiedad... Así que en una de las veces que os podáis escapar al supermercado no se os olvide coger trigueros, ésta es una idea genial para prepararlos, con el hojaldre que ya os dije que es fundamental tener.



INGREDIENTES:



(para 8 ramilletes)

1 placa de hojaldre rectangular

24 espárragos trigueros

24 lonchas de beicon

un huevo

queso rallado para gratinar



ELABORACIÓN:



Paso 1: Extendemos la lámina de hojaldre y la cortamos en 8 cuadrados del mismo tamaño.



Paso 2: Colocamos en cada uno de estos cuadrados el beicon y tres espárragos. Los envolvemos y cerramos presionando los extremos del hojaldre. Y los untamos con yema de huevo.



Paso 3: En el cierre de los ramilletes le ponemos un montoncito de queso rallado. En esta ocasión usamos mezcla de tres quesos, de una bolsa que ya viene preparada en el súper. Pero poned el que más os guste, o no pongáis.



Paso 4: Los horneamos 15 minutos en el horno precalentado a 220 grados, hasta que el hojaldre se dore. Cuando el hojaldre esté listo todo lo demás estará.



Delicias de temporada



propiedades. Por su bajo contenido en calorías los espárragos trigueros son idóneos para dietas de adelgazamiento que no es ahora lo que nos ocupa aunque a todos nos vendría genial salir a la calle dentro de unas semanas con tipín. Lo cierto es que estar sanos es un plus y los trigueros tienen vitaminas, sobre todo B1, B2, B6, A, C y E, cualidades depurativas y antioxidantes y como tienen tanta fibra son saciantes, y eso sí que lo necesitamos en estos tiempos de estar todo el día en casa comiendo. Lo bueno es que las propiedades diuréticas nos pillan cerca de un baño, seguro.