La mahonesa, con h de mahón

El 18 de abril del año 1756 desembarcó en Ciudadela, al frente de 12.000 hombres y casi 200 navíos, el mariscal Richelieu. No el malévolo cardenal de 'Los tres mosqueteros', no, sino su sobrino-nieto Louis François Armand de Vignerot du Plessis (1696-1788), duque de Richelieu y comandante de las tropas terrestres francesas en la batalla que enfrentó a Inglaterra y Francia por el control de Menorca. En poco más de un mes Richelieu hizo honor tanto a su fama de gran militar, derrotando a los ingleses, como a su célebre reputación de mujeriego. A los 60 años de edad y tan sólo tres días después de poner pie en tierra firme, el mariscal se enamoró de una menorquina. Y de una salsa. O primero de la salsa y luego de la mujer que se la sirvió.

Sí conocemos, porque lo contó la semana pasada Pep Pelfort en Reale Seguros Madrid Fusión, que Richelieu efectivamente se enamoró “de las picantes morenas menorquinas” y que existen comprometidas cartas de amor dirigidas a una señora isleña. Pelfort, investigador culinario y director del Centre d’Estudis Gastronòmics Menorca, dio una ponencia en el congreso gastronómico madrileño acerca del origen de la mahonesa. Con la colaboración del cocinero Juanlu Fernández (chef del restaurante jerezano Lú cocina y alma), explicó diversas variantes antiguas de esta salsa tan universal y desveló nuevos y fascinantes datos sobre sus raíces menorquinas. Como por ejemplo, el papel clave de una seductora vecina en la popularización de la mahonesa entre los franceses o cuál es la primera receta conocida.

Sabrán ustedes seguro que los galos, triunfantes después de la victoria naval en Mahón, no sólo tomaron las riendas de Menorca durante los ocho años siguientes, sino que además se arrogaron el papel de descubridores de la mahonesa. O de la más conocida como mayonesa (mayonnaise), nombre con el que apareció por primera vez en imprenta gracias al recetario 'Le cuisinier imperial' de Alexandre Viard, en 1806. Pep Pelfort cree que la sustitución de la ‘h’ por la ‘y’ se pudo deber a un simple error tipográfico o de transcripción de las notas manuscritas de Viard. Esto, unido a que en francés resulta más natural la pronunciación de mayonnaise que la de mahonnaise, hizo que pasase así la palabra al acervo popular no sólo en ese idioma sino también en castellano. No en vano fueron los galos quienes popularizaron esta salsa en todo el mundo gracias al éxito de su gastronomía durante el siglo XIX. A lo largo de los últimos 200 años ha habido no pocas disputas entre los defensores de la menorquidad original de esta receta y quienes creían que provenía de Mayenne o incluso de Bayonne, con ‘b’ de bayonesa.

En España se han batido en duelo y en uno u otro bando grandes nombres de la gastronomía como Ángel Muro (quien la lió parda al aceptar un supuesto poema sobre la mahonesa como original del siglo XVII), Teodoro Bardají, Dionisio Pérez, Ignacio Doménech, Josep Pla o Camilo José Cela. Ya ven ustedes cuánto lustre ha habido entre los amantes del pan untado con mahonesa. Precisamente el premio Nobel de literatura escribió en 1971 un largo artículo sobre los orígenes de esta salsa en el que mentó, de refilón y de manera harto misteriosa, a la cocinera menorquina de la que se enamoró Richelieu.

La primera referencia culinaria a una emulsión de huevos, vinagre y aceite es orgullosamente menorquina y aparece en un recetario manuscrito, propiedad de un coleccionista privado, que Pelfort ha podido estudiar y del que les enseñamos hoy una imagen. Escrito aproximadamente entre 1750 y 1756, incluye una receta ‘per fer una salsa de peix crua’ o ‘salsa para pescado cruda’ que reza así: “Tomaréis yemas de huevo a proporción de lo que queráis hacer dentro de una cazuela de barro grande, y los batiréis mucho mucho con una cuchara grande, echando a menudo un chorrito de aceite y un pellizco de cebolla finamente cortada y perejil cortado muy pequeño y un ajo también cortado finamente y un pellizco de pimienta buena y un poco de vinagre y removiendo siempre deprisa para que no se corte y esta salsa es buena para el pez seco y con jugo”. Tal cual una mahonesa con añadidos. Sólo nos falta comenzar a decir y escribir mahonesa con h, de Mahón.

