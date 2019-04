Tres recetas para disfrutar de las alcachofas de Tudela

Actualizada 30/04/2019 a las 13:42

Yo ya intuía que tenemos mucha suerte de tener tan cerquita productos tan increíbles, pero después de esta semana ya no me queda ninguna duda y saco pecho orgullosa diciendo que soy de Navarra cuando se está hablando de gastronomía. Descubrí lo que era un Fam Trip porque la IGP Alcachofa de Tudela me invitó a uno junto con periodistas gastronómicos de toda España la semana pasada. Un viaje de familiarización rodeada de auténticos fieras de la gastronomía. Ellos y yo. Imagínense el

Selección DN+