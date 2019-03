El redescubrimiento de los champiñones

Actualizada 19/03/2019 a las 13:58

Les dije que les hablaría de las delicias que hicimos en la casa rural cuando estuviera preparada y ya lo estoy. Yo me repongo fácil de los empapuzamientos, las cosas como son. Y aunque volví de tierras de Estella con la firme promesa de ponerme en serio con la dieta ya saben ustedes que de los buenos propósitos también me repongo rápido. Por eso he vuelto a soñar con la salsa de champiñones que acompañaba a estos solomillos. Y he vuelto a imaginarme nadando en una piscina en la que est

Selección DN+