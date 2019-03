Tres recetas extraídas directamente del néctar de las flores

Actualizada 05/03/2019 a las 13:52

Compré el otro día un bote de miel y me quedé pasmada cuando vi la fecha de caducidad. 3 de julio de 2065. Lo primero que pensé fue que menuda exactitud. Guardar un bote durante 46 años y darte cuenta el 4 de julio de 2065 de que se te ha caducado. Lo segundo que pensé es que me va a durar la miel más que la hipoteca. Yo que me imaginaba siempre terminando de pagar la última letra en mi lecho de muerte, ahora solo me puedo imaginar tomando una cucharada de esta miel como última volunta

Selección DN+