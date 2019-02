Una cena perfecta para comer de picoteo en el sofá (y en pijama)

Actualizada 05/02/2019 a las 14:16

Lo bueno de no estar invitados a la gala de los Goya, además de no tener que pasar hambre desde el mes anterior para que nos quepa el vestido y el esmoquin, es que podemos verla en pijama mientras devoramos bien de calorías justificadas. Sí, existen las calorías justificadas, esas que comemos porque ¿cómo no vamos a tomar palomitas mientras vemos la peli? ¿Cómo no vamos a comernos esta hamburguesa mientras vemos el clásico? Porque hay momentos en la vida que se disfrutan más si la com

Selección DN+