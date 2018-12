Cremas que ya saben (y huelen) a Navidad

11/12/2018 a las 13:50

En todo el año, en toda la vuelta de la tierra alrededor del sol, sólo hay tres días en los que no encontrarán Diario de Navarra en sus felpudos. Ni en los quioscos, hoteles o cafeterías. Uno es el viernes santo. Los otros dos los tenemos cerquita, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y resulta que los dos caen en martes. ¿Qué significa esto, queridos? Que no habrá sección de gastronomía. Que hoy es mi penúltimo día de recetas en este 2018 que se me ha pasado volando. Y que la semana

Selección DN+